La insólita pelea entre Trump y la revista Time

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el viernes que había declinado una oferta de la famosa revista estadounidense Time para ser nombrado personalidad del año 2017, visiblemente molesto por algunos matices en la propuesta de la publicación. "La revista Time ha llamado para decir que PROBABLEMENTE sea nombrado Hombre (persona) del año, como el año pasado, pero tendría que acceder a una entrevista y a una sesión de fotos" para ello, tuiteó el presidente. "He dicho que probablemente no fuera suficiente y he declinado. Gracias de todas formas!", añadió.

La revista respondió en su cuenta de Twitter: "El presidente se equivoca sobre cómo escogemos la persona del año. TIME no comenta sobre su elección hasta la publicación, que es el 6 de diciembre".

Time nombra cada año la personalidad que "más marcó el año, para bien o para mal". El año pasado, concedió ese reconocimiento al entonces presidente electo por su "revolución" contra la clase gobernante y su creciente influencia en el acontecer mundial, después de su victoria inesperada en las elecciones de noviembre de 2016 frente a la que hasta entonces se consideraba favorita, la demócrata Hillary Clinton. Según Time, la victoria de Trump en los comicios representó "una reprimenda" a los partidos "atrincherados y arrogantes" que tradicionalmente han gobernado el país y reflejó el fuerte ascenso del populismo en todo el mundo. Aunque ahora dice que no quiere estar en la portada de Time, en el pasado Trump sí se había mostrado interesado en ser nombrado como el personaje del año. En 2015, afirmó que debería haber sido él, y no la canciller alemana Angela Merkel, la persona del año en la tapa de la revista estadounidense. "Eligieron a la persona que está arruinando Alemania", tuiteó entonces. Ya en 2012 y 2104 el magnate inmobiliario _que aún no hablaba de presentarse como presidente_ se había quejado por no haber sido seleccionado para ilustrar la tapa de Time como el hombre del año.

El pasado mes de junio, varios clubes de golf del millonario dominaron las primeras planas de los diarios, al colgar en sus establecimientos una falsa portada de un ejemplar de la revista Time con la imagen del presidente. Desde su llegada a la presidencia, Trump mantiene una relación conflictiva con parte de la prensa estadounidense, a la que califica de crear "Fake news" (Noticias falsas) y a la que acusa de intentar denigrar su política y su personalidad.

La publicación de Trump generó una catarata de reacciones en la red social Twitter.