La Fiscalía de Bolivia emitió una orden para detener a Evo Morales

La Fiscalía de La Paz libró ayer una orden de captura contra el ex presidente Evo Morales, a quien pretende tomar declaración bajo la imputación de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

"Se emitió la orden de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma", anunció el jefe de la División de Corrupción Pública de la Fiscalía, Luis Fernando Guarachi.

La orden fue firmada por los fiscales Jhimmy Almanza y Richard Villaca quienes solicitaron a "fiscales, policías y/o funcionarios públicos" que "aprehenda y conduzca al señor Juan Evo Morales Ayma".

La medida "podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil" y, en caso de ser necesario, con "la ayuda de la fuerza pública".

Morales recibió la noticia en nuestro país, donde llegó el viernes pasado en condición de asilado e inició los trámites necesarios para conseguir el estatus de "refugiado".

La orden de detención de la Fiscalía también se dirige contra Faustino Yucra, el líder cocalero que supuestamente habla con Morales en una conversación telefónica que dio lugar a la investigación penal contra el antiguo mandatario. Yucra también se encuentra en Argentina.

La denuncia contra el ex presidente indigenista fue presentada por el gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez, que lo acusó de incitar a la violencia desde México, adonde Evo viajó después de haber sido depuesto el 10 de noviembre pasado y antes de viajar a la Argentina.

El proceso abierto se sustenta en un audio revelado por el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a Yucra para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades, a contadas horas de haber asumido Áñez.

En la grabación, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar "dura batalla a los fascistas y racistas". "Va a ser hora de combate, combate, combate (...) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos", sostiene.

La voz supuesta de Evo ordena que hagan "cercos de verdad" de modo que "no entre comida a las ciudades". Además, le explica a Yucra que, para que los piquetes no se "cansen" los organice en grupos que se vayan rotando "cada 24 horas". "Hay bloqueo hasta ganar, hermano", le indica.

Evo Morales presentó su renuncia a la presidencia después de que un informe de la Organización para los Estados Americanos (OEA) confirmara irregularidades cometidas en el proceso electoral celebrado en el mes de octubre, lo que desató una ola de protestas contra el mandatario.

Tras presentar su dimisión fue asilado en México por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, desde la semana pasada, se trasladó a nuestro país, ante el que tramitó el status de "refugiado", lo cual imposibilita "cualquier posibilidad de extradición".

Morales llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 12 de diciembre y cursó la solicitud ante la Dirección Nacional de Migraciones.

Ayer primero circuló la información de que nuestro país le había confirmado el estatus de refugiado. Pero un cable de la agencia oficial de noticias Télam a media tarde señaló que los documentos de Morales "todavía se tramitan en la Comisión Nacional para Refugiados (Conare)" citando, Telam, a "fuentes del Ministerio del Interior".

Elecciones

Ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Asamblea Legislativa de Bolivia llegaron a un acuerdo para ampliar el plazo para convocar las nuevas elecciones presidenciales, con las que el país busca zanjar la crisis política.

El vocal del TSE Salvador Romero explicó que el principal motivo para retrasar aún más el calendario electoral es que todavía no se ha cerrado el proceso para designar a los nuevos miembros del TSE y sus ramas provinciales.

"Necesitamos completar el plantel de funcionarios para poder iniciar el proceso electoral de una manera óptima", dijo Romero en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Fides.

asilado. Evo saluda en Buenos Aires. Ayer habló ante los periodistas.

El ex presidente Evo Morales dijo que la orden de aprehensión librada en su contra "es injusta, ilegal e inconstitucional" y que la misma no le "asusta", en una improvisada declaración desde el barrio porteño de Colegiales.

"Desde 1989 todos los presidentes hasta el 2005 (cuando asumió la presidencia) todos los presidentes me procesaron por terrorismo, sedición, narcotráfico y hasta asesinato", expresó, y "les he ganado a todos".

Morales anticipó que ya está en contacto con sus abogados y que ofrecerá una conferencia de prensa hoy para dar precisiones sobre su respuesta a la orden. No obstante, dejó entrever un indicio de una posible arista de su defensa legal: "Usted sabe que soy presidente o ex presidente, por lo que no me corresponde un proceso ordinario sino un juicio de responsabilidades", indicó.

En su breve declaración, Morales aseguró que la presidente interina Jeanine Áñez y los dirigentes Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa están detrás de la decisión de la fiscalía. Camacho, ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, dimitió hace días para postularse a la presidencia en 2020. Y Mesa fue el principal contrincante de Morales en los comicios de octubre y se supone que va a competir el año que viene.

A través de Twitter, Evo sumó sus dardos contra el presidente norteamericano Donald Trump. "El respaldo de Trump a Áñez es una prueba más de que Estados Unidos organizó el golpe de Estado en #Bolivia. Si Trump condena la violencia, Áñez, Camacho y Mesa deberían acatar y acabar con la represión y persecución política", publicó en su cuenta @evoespueblo.

El ex mandatario agregó en las redes: "No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana".

Morales, líder del MAS, piensa ordenar la estrategia de su partido desde Buenos Aires para recuperar el poder en las futuras elecciones del año que viene. Él está impedido de competir y todavía no se conoce quién será el encargado de encabezar la fórmula de candidatos.

Cuando arribó a Buenos Aires la semana pasada, en un principio se creyó que el nuevo gobierno de Alberto Fernández le había impuesto que haga silencio de radio a cambio de otorgarle el asilo. pero a las pocas horas esa suposición cayó. Los reportajes que otorgó y el vuelo de las definiciones de Morales molestaron al gobierno interino de Jeanine Áñez.