Familiares del difunto dictador español Francisco Franco dijeron que se harán cargo de sus restos después de que el actual gobierno de España los haya exhumado. "Por supuesto que nos haremos cargo de los restos de mi abuelo. No lo vamos a dejar en manos del gobierno", dijo Francis Franco, uno de los siete nietos del dictador en declaraciones al periódico conservador español La Razón, en un reportaje publicado ayer. El nieto agregó que la familia no planea impugnar las enmiendas legales que el gobierno de centroizquierda español aprobó el viernes para exhumar el cuerpo de Franco y sacarlo de un mausoleo que el general ordenó construir para honrar a los muertos de la guerra civil.

La familia se niega a la exhumación, y lo ha hecho saber en una carta registrada ante notario y enviada al abad benedictino encargado de custodiar la basílica del Valle de los Caídos, donde reposa el dictador desde su muerte en 1975. Pero el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ha previsto todas las eventualidades, de modo que si la familia sigue negándose y no indica un lugar donde reinhumar los restos, se hará cargo de reenterrar los mismos en un "lugar digno y respetuoso", según explicó la vicepresidenta Carmen Calvo. La familia parece resignada pues a que la exhumación se lleve a cabo, "a final de año" según adelantó Carmen Calvo. "Creo que sí van a exhumarle, por las malas, y ya veremos si saltándose la legalidad", dijo Francis Franco a La Razón, añadiendo que en principio no piensan impugnar la medida, ya que "gastar dinero en contra de un gobierno es perder el tiempo". El nieto del dictador descartó por otro lado que el destino del "generalísimo" sea la cripta que la familia posee en el cementerio de El Pardo, a las afueras de Madrid.

Allí descansa la esposa del Franco, Carmen Polo, fallecida en 1988, pero según su nieto "no hay seguridad, no puede estar allí enterrado mi abuelo. Hoy en día no se contempla".

Franco lideró un levantamiento derechista que encendió la sangrienta guerra civil de 1936-1939. Murió en 1975 después de cuatro décadas de gobierno autoritario. Su nieto dijo que la familia decidirá en los próximos 15 días dónde colocarán los restos. Carmen Calvo dijo el viernes que el gobierno socialista minoritario está seguro de que el Parlamento ratificará la decisión, probablemente el mes próximo. Las enmiendas a la Ley de la Memoria Histórica de 2007 otorgan al gobierno la facultad de exhumar el cuerpo de Franco. Ese cambio tuvo como objetivo frustrar los intentos legales de los descendientes y partidarios de Franco para impedir la exhumación.

Sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, un mausoleo que ordenó construir a 50 kilómetros al noroeste de Madrid, será un acontecimiento trascendental en España, que todavía tiene cicatrices sociales y políticas de la guerra civil. El enorme complejo del Valle de los Caídos es el monumento público más conspicuo del régimen de Franco. El dictador lo mandó construir en homenaje a los muertos de la guerra civil, en la que derrocó al gobierno democrático español en lo que llamó su "cruzada gloriosa". Unas 34.000 personas de ambos bandos están enterradas allí. La mayoría no fue identificada.

La Ley de Memoria Histórica proscribió los actos públicos en apoyo al régimen franquista, pero no respondió a los reclamos de exhumaciones y reparaciones de los sobrevivientes de la guerra y los familiares de las víctimas. El Valle de los Caídos incluye un mausoleo y una basílica en estilo neoclásico. Es un lugar de peregrinación para los nostálgicos de la dictadura.