La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, y el ex director de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, llamaron a las formaciones "patrióticas" europeas a sumar fuerzas para las elecciones al Parlamento Europeo de mayo próximo. Impulsados por el movimiento de los "chalecos amarillos" en Francia, los referentes de la derecha internacional buscan aprovechar el momento.

Ambos participaron en una reunión en el Parlamento en Bruselas organizada por el partido flamenco Vlaams Belang (Interés Flamenco,en español) contra el Pacto Mundial para la Migración de la ONU. Le Pen abogó por construir una "Alianza Europea de Naciones" de la que formen parte su propio partido, Agrupación Nacional (ex Frente Nacional), el italiano La Liga, el PVV holandés de Geert Wilders y el Vlaams Belang, entre otras formaciones. Apunta a "construir una minoría de bloqueo o incluso una mayoría" en la Eurocámara que comparta el "combate" por la defensa de los "Estados-nación" y contra de la "globalización salvaje" y la "inmigración de masa".

Steve Bannon, por su parte, consideró que en la actualidad "hay un movimiento global de estos movimientos patrióticos" que se da no sólo en Europa, sino en Latinoamérica, Asia y Estados Unidos. "La política de hoy no es derecha o izquierda, conservadores o liberales, progresistas o reaccionarios, sino sobre aquellos que ven en el Estado-nación como un obstáculo que vencer y los que lo ven como una herramienta. Es un conflicto de base global", dijo. Bannon desembarcó en Europa con la creación de "The Movement", que espera aglutinar a todas las fuerzas de extrema derecha.