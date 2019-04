La derecha española esboza un alianza postelectoral

La derecha y el centroderecha de España van camino a una coalición posterior a las elecciones generales del 28 de abril. El Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox se han mostrado favorables a pactar entre ellos tras las elecciones. El PP no descarta hacer acuerdos incluso con el PSOE, hoy en el gobierno, y más aún, con el ultraizquierdista Podemos, pero Ciudadanos y Vox lo han descartado.

Los líderes de los tres partidos han participado en el programa "Mi casa es la Tuya" de Telecinco, donde el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha descartado "al frente popular, a los comunistas, a los socialistas y a los nacionalistas".

Sin embargo, ha especificado que primero hay que ver "quién gana las elecciones", puesto que su partido sale "a ganar" y no a ser "la quinta fuerza ni la bisagra de nadie".

En la misma línea se ha posicionado el presidente del PP, Pablo Casado, que ha comparado los comicios con un partido de fútbol: "un futbolista cuando sale al terreno de juego tiene que ganar". Pero a pesar de ello, ha destacado que "se puede dialogar con todos".

"Yo tengo mucha confianza con que sumemos y como tenemos buena relación con todos, tengo confianza de que se puede dialogar. La relación personal en política es muy importante, la tengo con Albert Rivera, con Pedro Sánchez e incluso con (Pablo) Iglesias", ha indicado Casado para después resaltar que "no tendría problema" en pactar con Ciudadanos o con Vox "si mantiene lo que se firmó en Andalucía".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha destacado que la mejor opción sería "un pacto con el PP" pero que no veta "a nadie" a la hora de pactar. Sin embargo, ha especificado que el cordón sanitario que le ha puesto al grupo socialista es específicamente "al PSOE de Pedro Sánchez", porque el presidente de gobierno ha pasado a ser "de un aliado de Ciudadanos a llamarnos de todo y aliarse con los que quieren romper España".

"Tengo claro que si hay un escaño más para enviar a Sánchez a la oposición, creo que tenemos que hacerlo, es una necesidad nacional para calmar las aguas", ha puntualizado.

Tanto el PP, Ciudadanos y Vox han coincidido en que si llegaran al gobierno implantarían el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña y lo prolongarían durante el tiempo que hiciera falta para mantener el orden en la comunidad autónoma. Este artículo es el que se aplicó al acto de secesionismo que intentó el gobierno del prófugo ex presidente Carles Puigdemont en octubre de 2017.

Abascal ha remarcado que instalaría un 155 "de verdad y no uno de mentirilla" como hizo a su juicio el gobierno de Mariano Rajoy. "Si Rajoy tuviera un mínimo de liderazgo podía haber hecho mucho que no se ha hecho, no ha recuperado nada".El presidente de Vox ha asegurado que él pondría un 155 "sostenido en el tiempo que de verdad sirva para intervenir a los Mossos de d'Esquadra y a TV3".