Cinco jueces del Supremo Tribunal Federal (STF, máxima corte de Brasil) deberán decidir hoy a más tardar si aceptan un recurso para liberar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva basado en que el juez Sérgio Moro violó el código de procedimientos y se anticipó a decretar su captura sin haberse agotado los plazos procesales. Según trascendió, dos de los cinco jueces votaron en contra de la más rápida de las esperanzas del líder opositor para lograr su libertad, tras haber sido detenido el 7 de abril para una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción en la Operación Lava Jato. La votación es electrónica y el plazo vence hoy pero el resultado oficial será informado mañana, si es que ningún juez pide un cuarto intermedio, explicó un portavoz del Supremo Tribunal Federal.

Los tres votos que restan están en manos de jueces considerados del ala garantista de la Corte. El instructor del caso y encargado de Lava Jato en el STF, Edson Fachin, ya votó en contra de darle la libertad a Lula, fiel a su alineamiento con Moro y el resto de la operación Lava Jato (Lavado de auto). En segundo caso, votó contra Lula José Antonio Dias Toffoli, quien llegó al cargo por recomendación del ex mandatario hoy preso tras haber sido abogado del Partido de los Trabajadores. Restan los votos de Celso de Mello (juez puesto en la época de José Sarney), Gilmar Mendes (colocado por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso) y Ricardo Lewandowski (elegido por Lula). Los tres pesaron para retirarle a Moro parte de otra investigación contra Lula, las delaciones de Odebrecht que según la Corte no tienen vinculación con el escándalo Petrobras, en lo que se considera un quiebre del poder excepcional otorgado por los tribunales superiores al juez célebre del Lava Jato. Según la defensa de Lula, el juez Moro denostó un último recurso de queja que le quedaba al ex presidente en la cámara de apelaciones de Porto Alegre. Este recurso fue rechazado por el Tribunal Regional 4 de Porto Alegre, que por unanimidad respaldó a Moro y amplió la pena, ya con Lula preso. Moro encontró culpable a Lula de recibir como soborno un departamento frente al mar en el balneario de Guarujá, de San Pablo, propiedad de la empresa constructora OAS.