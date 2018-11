La Corte liberó al "rey de la carne", acusado de coimear ministros

Un proceso penal vinculado del Lava Jato sufrió ayer un importante retroceso, cuando el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, Corte Suprema) brasileño ordenó liberar al "rey de la carne", Joesley Batista, a varios de sus ejecutivos y a un ex ministro de Agricultura. Habían sido enviados a prisión pocos días antes por una cámara de apelaciones. El empresario, dueño de uno de los frigoríficos exportadores más grandes del mundo, está acusado de lograr mediante coimas grandes ventajas competitivas durante el gobierno de Dilma Rousseff en 2014 y 2015. Batista firmó un acuerdo de confesión a cambio de beneficios. Pero los investigadores lo acusaron de violar ese acuerdo dando declaraciones falsas y reclamaron la prisión, que se concretó la semana pasada.

El viernes, Batista y sus ejecutivos Ricardo Saud, Florisvaldo Oliveira y Demilton Castro, fueron apresados por la Policía Federal. Ahora, un ministro del STJ a cargo del caso entendió que la prisión fue ilegal. La decisión fue tomada después de que el STJ ordenara liberar al ex ministro de Agricultura de Dilma Rousseff Neri Geller y al ex secretario de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Rodrigo Figueiredo, que también habían sido arrestados el viernes. La orden de arresto también alcanzó al sucesor de Geller y hoy vicegobernador del estado de Minas Gerais, Antonio Andrade. El STJ entendió que no hay motivo para su prisión, porque "no es admisible arrestar por falta de colaboración del acusado", criterio que se extiende al resto de los apresados. El juez de la Corte que firmó la orden de libertad agrega que la "colaboración del acusado no puede ser judicialmente exigida; es siempre voluntaria".

La Justicia había ordenado los arrestos de 18 acusados por participar en un esquema de coimas en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Agricultura a cambio de resoluciones que favorecían al frigorífico JBL, de Batista. Los arrestos fueron ordenados por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, una cámara de apelaciones. La Policía Federal informó que participaron en la operación 310 policías en Minas, Sao Paulo, Río, Mato Grosso, Paraíba y el Distrito Federal. Para la PF, "hubo clara comprobación" de que Joesley y sus ejecutivos mintieron en sus delaciones para obstruir a la Justicia, "perjudicando la instrucción criminal, con el objetivo de desviar la línea de investigación adecuada a la correcta aclaración de los hechos". Según el equipo investigador federal, una de las mayores redes de supermercados del país integró el engranaje de lavado de dinero. Se cometieron los delitos de corrupción activa y pasiva y lavado de dinero, obstrucción de la justicia y organización criminal, además de haber indicios de crimen electoral. Esto, porque hubo donaciones de empresas vinculadas y administradas por un empresario del sector de supermercados en las elecciones de 2014, que totalizaron los 8,5 millones de reales.