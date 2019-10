La Corte de Brasil podría dar un fallo clave a Lula

El Supremo Tribunal Federal (STF) mantuvo ayer el suspenso sobre si revertirá la jurisprudencia vigente que permite la detención de acusados con condena en segunda instancia en cuyos casos aún puedan presentarse apelaciones, algo que podría beneficiar con excarcelaciones a unos 5.000 presos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El juicio en la Corte, cuya sesión se reiniciará este jueves pero que podría extenderse hasta la próxima semana, fue provocado por demandas de inconstitucionalidad que argumentan que esas detenciones, sin aguardar "el tránsito en juicio" previsto en la Constitución, violan la presunción de inocencia.

Un cambio de jurisprudencia beneficiaría con la excarcelación a 38 detenidos con condenas en segunda instancia en el marco de la Operación Lava Jato, entre ellos Lula, su ex jefe de Gabinete y ex diputado José Dirceu, y ex altos funcionarios de Petrobras, encontrados culpables de recibir millonarios sobornos.

Según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), organismo que vela por la transparencia del Poder Judicial, 4.895 detenidos serían beneficiados si se cambia el entendimiento y el STF explicita que los condenados sólo deberán empezar a cumplir las sentencias cuando ya no existan posibilidades de presentar recursos en los tribunales.

El ex presidente detenido sufrió dos condenas. La primera, por supuestamente recibir un apartamento de la constructora OAS a cambio de facilitar contratos en Petrobras, fue ratificada en cámara y luego en el Superior Tribunal de Justicia.