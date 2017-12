La continuidad del "gringo" abre nuevos interrogantes

La continuidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski abrió nuevos interrogantes cuando aún faltan tres años y medio de un gobierno que mostró claras debilidades. Los analistas están divididos en si "el gringo" debe seguir tendiendo puentes hacia el partido derechista radical Fuerza Popular (FP), que tiene mayoría absoluta en el Congreso, o si debe enfrentar con más solidez a ese sector, convertido en su piedra en el zapato desde que inició el mandato en julio de 2016. Pero, al margen de esa discrepancia, analistas concuerdan en que el mandatario liberal de 79 años no puede seguir como hasta ahora, con un liderazgo débil en el que se actúa más por reacción que por proposición y en el que permanentemente se deja la sensación de orfandad por un gobierno casi ausente. "Cometería un error grave e imperdonable si interpretara la votación como un aval para seguir gobernando como hasta ahora", dijo el analista Augusto Alvarez Rodrich. "Si Keiko Fujimori (líder de la oposición) mostró inmadurez para usar su poder, Kuczynski evidenció irresponsabilidad para sacar adelante al gobierno ya sea negociando con la oposición o al menos confrontándola", dijo Rodrich.

Desde que comenzó el actual período, Perú vivió un cuadro inédito, en el que un partido opositor, el derechista radical FP, de Fujimori, tiene mayoría absoluta en el Congreso y la usa para poner contra las cuerdas a un Ejecutivo que, en opinión generalizada, muestra mucha lentitud de reflejos. Esa situación llegó a un punto dramático el jueves, cuando FP y aliados intentaron destituir a Kuczynski, atribuyéndole una incapacidad moral permanente por mentir sobre su relación con la constructora Odebrecht, comprobada máquina de generación de corruptelas. Más allá de los argumentos de parte y parte, la votación (hubo 79 votos por el sí cuando se necesitaban 87) indica que Kuczynski se salvó por inesperadas rebeldías en FP y porque una de las dos bancadas de izquierda se negó a apoyar la destitución no porque crea en el mandatario sino para oponerse al avasallamiento de las instituciones por el fujimorismo. Para el director del Instituto de Estudios Peruanos, Ricardo Cuenca, en adelante debe haber "un gobierno, que sepa que estamos en una situación de mucha precariedad y que debe comportarse de tal manera que las decisiones se tomen de acuerdo a esa situación y no con soluciones que correspondan a un país que no somos". "Vivimos una política precaria, una democracia de poca calidad y por tanto estas situaciones (de crisis) van a pasar siempre", dijo Cuenca. "Si no cambia, va a ser muy difícil que (Kuczynski) se mantenga", advirtió otro analista, Luis Nunes.