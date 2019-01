La construcción del muro desgasta a Trump en el Congreso

Aunque a veces exagera los éxitos de su presidencia, la paralización parcial del gobierno ha puesto de manifiesto la debilidad que tiene Donald Trump para convencer a los demócratas de la necesidad de construir un muro con México. Sin embargo, nadie que conozca al presidente estadounidense puede creer que se quedará sin hacer nada mientras se retrasa la economía del principal potencia del planeta. La paralización parcial del gobierno (shutdown) ha provocado que unos 800.000 trabajadores federales no cobren sus salario, así como la suspensión de todos los servicios públicos, salvo los esenciales en el Estado. Trump quiere que el Congreso destine 5.700 millones de dólares para construir un muro con México que contenga la migración ilegal y el narcotráfico. Los demócratas, no obstante, rechazan la realización de esta obra fronteriza —que México no quiere pagar—, aunque respaldan otras medidas de seguridad.

Trump ha denunciado ayer que México "no hace nada" para detener la nueva caravana de migrantes que intentan llegar al país norteamericano a través del territorio mexicano. "México no hace nada para detener la caravana que está formada completamente y se dirige hacia Estados Unidos", criticó. "Nosotros hemos parado las últimas dos — muchos (migrantes) están todavía en México pero no pueden atravesar nuestro muro, se necesitan muchos agentes fronterizos si no hay ningún muro. No es fácil!", escribió Trump en su cuenta de Twitter poco antes de viajar ayer a la base aérea de Dover, en el Estado de Delaware, para recibir los restos mortales de los cuatro militares estadounidenses muertos en el atentado terrorista perpetrado por Estado Islámico esta semana en Siria. "Salgo hacia Dover para estar con las familias de cuatro personas muy especiales que dieron sus vidas por su país", escribió el presidente en Twitter. Según las primeras cifras oficiales, el viernes entraron en México más de 150 niños y adolescentes que viajan en una nueva caravana de migrantes centroamericanos con la intención de llegar a Estados Unidos o quedarse en México buscando mejores oportunidades de vida que las que tienen en sus países de origen. Se espera que en los próximos días entren otros 1.500 migrantes que aún se encuentran en tránsito por Guatemala.

Desaprobación

Dos años después de asumir la presidencia, el gobierno de Trump tiene una aprobación del 41 por ciento frente a un 55 por ciento que se manifiesta en contra, según el sitio web de encuestas Real Clear Politics. El magnate neoyorquino ha conseguido algunos logros políticos, como bajar el desempleo, que en diciembre de 2017 se ubicó en el 4,1 por ciento, el nivel más bajo desde 2000. Según la prensa estadounidense, el jefe de la Casa Blanca ha creado más de tres millones de puestos de trabajo hasta la fecha.

En el plano internacional mantiene varios frentes abiertos, uno de ellos por su posible vinculación con Rusia para incidir en los resultados de las elecciones de noviembre de 2016 que lo llevaron a ganar la presidencia al vencer a la demócrata Hillary Clinton. "No solo no trabajé para Rusia; creo que es una vergüenza que incluso hayas hecho esa pregunta (le dijo a un periodista) porque es una gran farsa. Es solo farsa", afirmó Trump esta semana en la Casa Blanca. Sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidenses creen que Moscú trató de influir en la elección en favor del magnate neoyorquino. Incluso la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación especial sobre el mandatario luego de que Trump echara en mayo de 2017 a James Comey, director de ese organismo estatal. La paralización del gobierno ya cumplió un mes. Por esta razón la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, le pidió a Trump que postergue su discurso anual sobre el Estado de la Unión, previsto para el 29 de enero. La relación entre ambos tuvo otro episodio molesto esta semana cuando el magnate decidió anular los vuelos pagados por el Estado que la legisladora iba a utilizar para viajar al exterior. De todos modos, este no fue el único inconveniente que trajo la paralización parcial del gobierno: a raíz de ello, la Casa Blanca también canceló la participación de Trump en el Foro Económico de Davos, prevista para la próxima semana.

Con su estilo sarcástico, no exento a veces de grosería, Trump sigue provocando polémica luego del retiro de las tropas norteamericanas en Siria, donde el Estado Islámico (EI) realizó esta semana el peor ataque contra efectivos de ese país desde 2014, y mató a por lo menos 16 soldados. "Este no es el momento de retirarse de la lucha contra el EI. Solo lo envalentonará y fortalecerá", dijo vía Twitter el senador republicano Marco Rubio.