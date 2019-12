La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó "el uso excesivo de la fuerza" durante los graves desmanes y protestas en Chile y subrayó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a esos valores. La CIDH, un organismo de la OEA, pidió a las autoridades chilenas que ordenen "el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado".

El organismo recordó en un comunicado que la actuación de los Carabineros (Policía Militarizada) de Chile en el mantenimiento del orden público debe estar en "estricto apego" a los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.

Asimismo, la CIDH expresó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos que han recibido los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones.

En su comunicado la CIDH aseguró que "el uso excesivo de la fuerza" ha dejado 26 muertos, de los que al menos 5 fallecieron por "acción directa" de agentes y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros.

El organismo internacional también ha recibido denuncias sobre hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones.

Específicamente, la comisión expresó "extrema preocupación" por el elevado número de personas que han sufrido traumas oculares como resultado de los perdigones y balines de goma usados por los Carabineros de Chile.

Según datos del Ministerio de Salud de Chile, hasta el 18 de noviembre, las acciones de los Carabineros ha ocasionado más de 200 lesionados oculares, de los que muchos han quedado ciegos.

Human Rights Watch (HRW), por su parte, entregó días atrás un informe en el mismo sentido que la CIDH, donde consta violencia sexual y torturas, que fue negado por Carabineros, que aseguró que contenía información "errónea" e "infundada". El director de HRW, José Miguel Vivanco, lamentó la respuesta de Carabineros al informe de la organización y señaló que espera que "no refleje la posición de las autoridades de gobierno, porque esa no fue mi experiencia cuando estuve en Santiago. La reacción de la autoridad política con la que nosotros nos reunimos fue receptiva y no de discrepancia en torno al diagnóstico." Vivanco defendió la cifra de 1.051 lesionados, ya que ese número fue entregado por el Ministerio de Salud, y se declaró sorprendido por el número entregado por Carabineros, de 376 civiles lesionados.