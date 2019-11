La auditoría electoral de la OEA, un punto de quiebre decisivo

Un factor clave en la crisis de Bolivia fue el informe electoral del equipo de técnicos que envió la OEA a pedido del propio presidente Evo Morales. El equipo de auditores electorales encontró irregularidades en todos los aspectos bajo investigación, lo que motivó al secretario general de la organización, Luis Almagro, a pedir la anulación de los comicios del 20 de octubre. El equipo enviado a Bolivia por la Organización de Estados Americanos a pedido del presidente Evo Morales detectó manipulación informática en el recuento, por lo que anunció el domingo pasado que no podía avalar los comicios del 20 de octubre y recomendó nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales.

El documento identifica irregularidades "muy graves" que llevan a cuestionar los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dieron la victoria a Evo Morales en primera vuelta con el 47,08 por ciento de los votos. "Resulta posible que Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10 por ciento de diferencia para evitar una segunda vuelta", dicen las conclusiones. El Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares o TREP, el mecanismo de escrutinio, sufrió un "apagón" cuando anticipaba una segunda vuelta entre Morales y Carlos Mesa. Tras permanecer suspendido casi un día, el sistema mostró un sorprendente cambio de tendencia y concedió a Morales la diferencia que le daba la victoria en primera vuelta (10,57 por ciento).

Los auditores revelaron que al menos uno de los servidores del sistema, "no se utilizó para el fin sobre el cual el equipo fue notificado" y que los datos fueron desviados a un servidor externo cuya existencia fue omitida. Los auditores tampoco entienden la ausencia de documentos sobre la interrupción del TREP. Por todo ello, existió una "clara manipulación que afectó tanto los resultados de dicho sistema, como los del cómputo final".

Las actas electorales también fueron cuestionadas, tras analizar una muestra de 333, en particular en las mesas donde el partido de Morales, el MAS, obtuvo porcentajes extraordinariamente altos. "Se concluyó que 78 actas presentaban irregularidades. En algunos casos,se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona". Los auditores manifestaron incredulidad ante el porcentaje de votos favorables al MAS, que llegó a obtener el 100 por ciento en algunos recuentos. La OEA detectó falta de correspondencia entre firmas de actas originales y las copias distribuidas a las autoridades, e incluso falsificaciones. "No existen los controles necesarios de cadena de custodia del material electoral sensible" y "evidencia la falta de resguardo, de previsiones adecuadas". En Bolivia no existe la posibilidad de un recuento de votos tradicional en caso de dudas, así que el resguardo de las actas electorales es un aspecto crítico para dar las garantías al proceso electoral. "El control de quien maneja las actas y el lugar en que se encuentran en cada momento es fundamental", explican los auditores antes de describir como "contundentes" los hallazgos de su investigación.

Ex ministro en embajada argentina

La embajada argentina en La Paz afirmó que Carlos Romero, el ministro de Gobierno de Evo Morales, no está “asilado” en esa sede diplomática. “Argentina respeta el derecho de asilo como un derecho fundamental consagrado en la Convención de los Derechos Humanos. No obstante, la embajada argentina en Bolivia informa que el ex ministro de Gobierno Carlos Romero no se encuentra asilado en esta representación diplomática”, señala un comunicado. Otras fuentes de Cancillería dijeron que Romero está “a resguardo” en la sede argentina. El canciller Jorge Faurie también citó la tradición de dar “resguardo” a alguien amenazado.