La ambigua relación entre Trump y Putin

Para el portal de Washington Politico.com, "la dramática medida continúa con una política estadounidense de dos caras con respecto a Rusia: más tensiones diplomáticas oficiales, incluso mientras el presidente Donald Trump continúa con un acercamiento amistoso hacia el presidente ruso Vladimir Putin". Es que la relación política y personal de los dos presidentes es conocida y está a la base del escándalo del "Rusiagate" que investigan el fiscal especial Robert Mueller y el FBI.

Según Politico.com, en una llamada telefónica con Putin la semana pasada, Trump felicitó al líder ruso por su reelección, pero no mencionó el intento de asesinato del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija en Reino Unido. Pero Trump estuvo involucrado "desde el principio y personalmente" hizo la llamada para ordenar las medidas anunciadas ayer, según destacó un alto funcionario estadounidense. El funcionario agregó que Trump no ha hablado con Putin desde su llamada del martes pasado.

Y ayer Trump no había hecho ningún comentario público ni tuiteado sobre la expulsión. Trump ha sido reacio a criticar a Putin, incluso en medio de la investigación de Mueller y el FBI sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016, de la que fue directo beneficiario.

Trump fue fuertemente criticado después de que no preguntar a Putin sobre el ataque contra Skripal. Pero la Casa Blanca dijo que Trump quiere encontrar un "terreno común" con el líder ruso en nombre de la seguridad global."El presidente sigue abierto a trabajar con los rusos en áreas de interés mutuo", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, ayer. Trump "continuará la diplomacia con Rusia y con Putin", aunque "nuestra relación con Rusia depende francamente del gobierno ruso y de Vladimir Putin". Trump dijo la semana pasada que espera reunirse con Putin pronto, Shah dijo que no tenía "ningún anuncio sobre ningún tipo de reunión".