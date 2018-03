Kuczynski no podrá salir de Perú mientras es investigado

Un día después de dejar la presidencia de Perú, Pedro Pablo Kuczynski recibió ayer la prohibición de abandonar el país sudamericano por 18 meses. Juan Sánchez, magistrado del primer juzgado de investigación, ordenó tras una sesión de poco más de una hora que Kuczynski permanezca de forma obligatoria en Perú mientras es investigado por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos ligados a Odebrecht.

El fiscal Hamilton Castro, que lidera las pesquisas, dijo que existía una "sospecha criminal" que obligaba incorporar a Kuczynski como investigado. Añadió que indagaba si Kuczynski favoreció a Odebrecht mientras era funcionario clave del gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006). "El Perú desde siglo XIX asiste al triste espectáculo de que sus presidentes o ex presidentes se van del país y nunca más regresan, otros que se someten a largos procesos de extradición rehuyendo de la Justicia y otros que retornan cuando el delito ha prescrito", añadió Castro.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, dijo que su patrocinado aceptaría el pedido del fiscal. El ex presidente no asistió a la sesión. Al mismo tiempo el mismo juez autorizó a agentes del orden ingresar a las dos casas del ex presidente en Lima en busca de documentación que sirva para sus investigaciones. Una en el barrio más rico de Lima y otra en una zona de campo en la zona sur de la capital.

Televisoras locales mostraban a miembros de la fiscalía ingresando a la casa de Kuczynski que hasta el viernes era resguardada por agentes de seguridad estatal y a la cual hace 20 meses cientos de peruanos llegaron para aclamarlo cuando fue elegido presidente prometiendo un "gobierno de lujo". Los allanamientos son parte de la investigación que busca determinar el origen de 1,4 millón de dólares recibidos por Kuczynski.