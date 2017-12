Kuczynski elude la destitución del Congreso, pero queda debilitado

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, sobrevivió el jueves por escasos votos a ser destituido por el Parlamento luego de que se le acusara de ocultar sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, lo que generó la mayor inestabilidad política en el país en el siglo XXI. Con 79 votos a favor de la remoción, 19 en contra y 21 abstenciones, el gobierno se salvó de la más dura amenaza en lo que va de su gobierno que le impuso el poderoso partido opositor Fuerza Popular (FP), dirigido por su rival Keiko Fujimori, quien perdió las elecciones presidenciales de 2016 y desde entonces mantiene pésimas relaciones con el Ejecutivo.

Se necesitaban 87 votos para destituir a Kuczynski por "incapacidad moral permanente", un número que los opositores no lograron alcanzar pese a aliarse con algunos legisladores independientes.

Kuczynski salió al balcón de su casa en el barrio más rico de Lima, saludó a sus vecinos y a simpatizantes. Poco antes escribió en su cuenta de Twitter: "Peruanos. Empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú". El analista Carlos Torres dijo que a los 79 años "la vida le dio a Kuczynski una nueva oportunidad...es un hombre de edad avanzada, es momento para que él tome el timón y para que encargue a un nuevo gabinete de ancha base". El mandatario inició ayer la reorganización de su gabinete tras evitar la destitución, pero quedó debilitado y deberá hacer un cambio severo en la conducción del gobierno, según analistas. Ayer presentó su dimisión el titular de Interior, Carlos Basombrío.

El intento de FP fracasó luego de que nueve parlamentarios de ese grupo, incluido el legislador Kenji Fujimori, hermano de Keiko, se abstuvieron de votar. El desacuerdo forma parte de las disputas internas entre Keiko y Kenji, la hija mayor y el hijo menor del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, quien fue el último mandatario peruano destituido en 2000 por incapacidad moral, removido por el Parlamento luego de fugarse a Japón acosado por la corrupción de su gobierno (1990-2000). Cecilia Chacón, legisladora leal a Keiko, dijo que los legisladores de FP se abstuvieron de votar porque el gobierno les prometió liberar al encarcelado ex presidente Fujimori, quien cumple 25 años de prisión por asesinato y corrupción. El gobierno negó tal posibilidad horas antes de la votación, aunque Kuczynski dijo en julio que antes de finalizar 2017 decidirá si excarcela al ex mandatario luego de que reciba un informe sobre su salud. .

El Parlamento unicameral de Perú mantuvo un debate de más de 10 horas que puso en peligro la continuidad de Kuczynski. Los congresistas de FP, caracterizados por su disciplina al votar, afirmaban que, si bien no podían condenar al presidente por un delito porque eso corresponde a los jueces, sí podían destituirlo en un juicio político tras acusarlo de "incapacidad moral permanente".

El presidente exhortó a la oposición parlamentaria para que actuara con sensatez. Antes de retirarse y luego de la defensa esgrimida por su abogado Alberto Borea, Kuczynski tomó el micrófono y sostuvo que nunca recibió un soborno y que siempre fue una persona honesta. Borea, constitucionalista y ex parlamentario, dijo a los legisladores que primero deberían investigar al presidente y, si se determina que es culpable, entonces proceder a castigarlo.

El presidente Kuczynski enfrentó un proceso de remoción apenas ocho días después de que una pesquisa encabezada por la oposición revelara documentos que muestran que Odebrecht pagó 782.000 dólares a Westfield Capital, la consultora privada del presidente hace más de una década por asesorías financieras. Algunos de los pagos a su firma privada coinciden con el tiempo en que Kuczynski era ministro de Economía y primer ministro del gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Kuczynski no fue juzgado pero está bajo una investigación fiscal que lo interrogará la próxima semana acerca de su consultora. Tras negarlo repetidas veces, Kuczynski recién admitió el domingo que ganó "algo de dinero" con Westfield Capital, pero señaló que durante esa época no dirigió su empresa sino que delegó sus funciones en el director de la firma, el chileno Gerardo Sepúlveda. Odebrecht dijo en una carta que trató exclusivamente con Sepúlveda y que las transacciones con la empresa de Kuczynski fueron legales, están contabilizadas y no forman parte de ninguna pesquisa por corrupción.