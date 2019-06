Johnson no explicó la pelea con su novia

El candidato a primer ministro conservador Boris Johnson salió del silencio después de su violenta pelea doméstica con su joven novia, Carrie Symonds, en su departamento del sur de Londres en la madrugada del jueves al viernes.

Boris aceptó en la noche del lunes una entrevista con la BBC pero se negó a hablar de su vida privada y de la foto idílica que lo muestra reconciliado con su novia, en la primera página del The Daily Telegraph, en un campo en Sussex. No quiso decir ni dónde fue tomada y cuán vieja es.

Johnson fue tratado de "cobarde" por su contrincante, el canciller Jeremy Hunt, al rechazar el debate con él. Su mutismo había comenzado a afectarlo en los sondeos, en plena campaña para intentar ser primer ministro británico y librar el Brexit , con o sin acuerdo, el 31 de octubre próximo.

Para disimular que no iba a participar en el debate frustrado de Sky News de anoche, Boris envió una carta a Hunt. Lo desafiaba a garantizar que el Brexit va a suceder el 31 de octubre y que no va a pedir a la Unión Europea "una nueva extensión"."Si yo soy primer ministro, nosotros nos vamos a ir de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Hoy yo le he preguntado a Jeremy Hunt hasta donde se va a comprometer con esa fecha", escribió en Twitter.