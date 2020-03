Joe Biden revive en Carolina del Sur y llega tonificadoal "Supermartes"

Joe Biden dijo ayer que puede "unir a todo el país'' después de lograr una enorme victoria en las primarias demócratas de Carolina del Sur que podría forzar a los rivales moderados a salir de la contienda y frenar el ascenso del socialista Bernie Sanders, según el análisis de la agencia AP. Biden había partido muy mal en las primeras dos citas demócratas, en Iowa y New Hampshire, donde Bernie Sanders obtuvo holgadas victorias pero además Biden se desplomó a un quinto y cuarto lugar, para luego sumar otra derrota en Nevada, donde quedó segundo.

En Carolina del Sur, en cambio, Biden ganó con un amplio margen, al sumar el 48,4 por ciento, o sea, 255.320 votos y 31 delegados. Los resultados definitivos de Carolina del Sur dejaron en segundo lugar a Bernie Sanders, con un lejano 19,9 por ciento de los apoyos, 104.984 votos y sólo diez delegados.

Ante esta victoria, Biden ha asegurado que están "muchos más vivos". "Hace pocos días, la prensa y los comentaristas habían declarado como muerta nuestra campaña. Gracias a ustedes, el corazón del Partido Demócrata, hemos ganado y hemos ganado a lo grande", dijo Biden ante sus seguidores en Columbia, Carolina del Norte. Además, aseguró que la mayoría de los estadounidenses no quieren "la promesa de la revolución", en tácita referencia al radicalizado Sanders. "Quieren más que promesas, quieren resultados", enfatizó. El ex vicepresidente prometió mejorar su campaña, la recaudación de fondos, e incluso su propio desempeño, a medida que la contienda avanza hacia el "Supermartes" de mañana, 3 de marzo, argumentando que es el candidato que puede ganar la votación. "Me siento bien'', dijo Biden en el programa "This Week'' de ABC. "Puedo ganar y puedo traer victorias demócratas''.

El analista de la CNN, Chris Cillizza, remarcó que Biden ganó "con un margen tan enorme, casi 30 puntos sobre Bernie Sanders, que debería proporcionarle algún 'rebote' de cara al Súper Martes. Y el desempeño dominante de Biden entre los votantes negros en Carolina del Sur (en ese electorado ganó por más de 6 sobre 10 votos) debería ser un buen augurio para sus posibilidades en Estados del sur como Tennessee, Alabama, Carolina del Norte y Virginia, que tienen una población negra considerable y que votarán el martes".

Biden ganó tres veces más delegados en Carolina del Sur que Sanders, dando un respiro momentáneo a los demócratas que temían que el socialista terminara febrero con cuatro triunfos consecutivos que dificultarían que alguien lo superara.

Incluso con la victoria, las deficiencias de la campaña de Biden permanecen, incluida la falta de fondos y de organización, y mañana se enfrentará por primera vez a Mike Bloomberg, un multimillonario que ha gastado más de 500 millones de dólares en publicidad en los estados que votarán el Supermartes. Bloomberg anunció su plan para dar un discurso de tres minutos en horario estelar el domingo por la noche en dos redes de televisión. No dijo cuánto pagó por el tiempo aire, algo sin precedentes en las últimas décadas.

Biden apenas sacó anuncios televisivos en los estados del Súper Martes. Y tanto Sanders como Bloomberg tienen muchos más empleados y voluntarios.

Pero el ex vicepresidente estuvo haciendo una ronda agresiva de apariciones en los medios el domingo en un esfuerzo por contrarrestar el enorme gasto de Bloomberg. También está trabajando para asegurar el respaldo de prominentes demócratas y, poco después de los resultados del sábado, obtuvo el respaldo del exgobernador de Virginia, Terry McAuliffe.

Carolina del Sur fue la primera prueba importante del atractivo de los candidatos entre los votantes negros. Ese cortejo continuará el domingo cuando muchos de los aspirantes a la Casa Blanca viajen a Selma, Alabama, para participar en ceremonias que conmemoran la defensa de los derechos civiles.

Varios Estados que votan el Supermartes, incluidos Alabama, Tennessee, Carolina del Norte y Virginia, tienen importantes poblaciones negras.

Ayer, Sanders encabezaba la recaudación de fondos con 46,5 millones de dólares para febrero. El senador dijo que no es la cantidad total lo que debería impresionar, sino el entusiasmo de la "gente trabajadora" que apoya su candidatura. "Ninguna campaña tiene un movimiento de base más fuerte que el nuestro", dijo Sanders. "Así es como se vence a Trump", agregó el veterano senador. Elizabeth Warren recaudó 29 millones de dólares el mes pasado y Biden perdió 18 millones, pero recaudó 5 millones en las últimas 24 horas. Trump tuiteó para burlarse de Bloomberg. Dijo que los asesores del multimillonario simplemente están "dándose la gran vida'' llevando al demócrata por un "camino oscuro y solitario'' sin esperanzas de ganar la nominación.