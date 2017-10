Italia ya tiene nueva ley electoral y se apresta a votar en 2018

Italia tiene nueva ley electoral, y por lo tanto está más cerca de ir nuevamente a las urnas para elegir un gobierno que sustituya al interino actual. El jueves, el Senado italiano aprobó definitivamente la nueva ley electoral que impulsa el gobierno del Partido Democrático (PD) y que crea un sistema de elección mixto entre mayoritario y proporcional, favorece la formación de coaliciones y habilita el camino hacia las urnas para inicios de 2018.

La ley ratificó en la Cámara alta los apoyos que había obtenido en Diputados a principios de mes, con el voto a favor del oficialismo y de los opositores de centroderecha Fuerza Italia y la derecha xenófoba de la Liga Norte, mientras que el Movimiento Cinco Estrellas, principal perjudicado por la ley, volvió a votar en contra. En la votación final, 214 senadores votaron a favor, 61 en contra y dos se abstuvieron.

En apenas seis artículos, la nueva ley, apodada "Rosatelum bis", determina que los 630 diputados y 310 senadores —hay otros cinco que son vitalicios— se elijan en base a un sistema mixto, con un 37% por sistema mayoritario en base a colegios uninominales y un 63% proporcional con listas. El sistema mixto no es nuevo en Italia,lo que sí cambian son las proporciones y umbrales exigidos. La norma, calificada hoy de "paso adelante" por el ex primer ministro y líder del PD Matteo Renzi, establece un piso de 3% para el ingreso al Parlamento y no incluye el "premio de mayoría" para la lista más votada, buscando incentivar la formación de coaliciones parlamentarias para formar gobierno.

El estatuto del PD indica que el secretario general es automáticamente el candidato, por lo que Renzi buscará volver al cargo que abandonó en diciembre pasado, tras perder el referéndum de reforma constitucional y electoral. Ese proyecto de ley sí marcaba un premio de mayoría para favorecer la formación del gobierno a la lista que obtuviera el 30% de los votos.

La aprobación de la nueva ley electoral era la prioridad del primer ministro Paolo Gentiloni. Hasta ahora estaba vigente un sistema para Diputados y otro para Senadores.

El escenario está dividido en tres tercios: uno del PD y sus aliados, otro de la centroderecha de Silvio Berlusconi y Liga Norte, y otro 33% favorable al Movimiento Cinco Estrellas (M5E).