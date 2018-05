Italia: siguen sin llegar a un acuerdo de gobierno

La formación italiana La Liga dictó duras condiciones para formar gobierno con el Movimiento 5 Estrellas (M5E), lo que postergó la que parecía un inminente anuncio que daría fin a más de dos meses de incertidumbre desde las elecciones del 4 de marzo. El presidente Sergio Mattarella concedió unos días más de negociaciones a las dos fuerzas para llegar a un acuerdo. De lograr formar un gobierno, sería la primera vez en la historia política italiana que los partidos tradicionales no son parte de él.

Luigi Di Maio, el joven líder del M5E, y Matteo Salvini, que transformó a la Liga en una fuerza nacional, fueron recibidos por separadopor el presidente Sergio Mattarella.

El líder del M5E pidió con tono optimista unos días más para formar un gobierno de coalición con la derechista Liga debido a que no han llegado a un acuerdo sobre la identidad del futuro jefe de gobierno.

"Como estamos escribiendo lo que será el programa de gobierno para los cinco próximos años, es importante para nosotros terminarlo bien, y por eso pedimos unos días más", declaró Di Maio, tras reunirse durante 45 minutos con Mattarella.

Las declaraciones de Salvini después del encuentro con el presidente eran menos optimistas tras recalcar que aún tenían que solucionar puntos importantes. Salvini recordó que tenían "visiones distintas" sobre "varios puntos" clave, como la lucha contra la inmigración, los impuestos y las relaciones de Italia con la Unión Europea.

"Si la Liga no tiene las manos libres en ese aspecto, no se hará nada. Si no podemos hacer lo que nos han pedido los italianos, nos despedimos", advirtió.

Tanto di Maio como Salvini reconocieron que no han llegado a un acuerdo sobre el candidato a primer ministro y que por eso decidieron no hablar del tema con el presidente que debe aprobar y designar al jefe del Ejecutivo. El acuerdo de gobierno no es sencillo entre la Liga y el M5E, mássensible a los problemas sociales del sur pobre, que prometió un "salario ciudadano" y que es ambivalente frente a la Unión Europea.