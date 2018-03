Italia sigue sin acuerdos para formar un nuevo gobierno

Los partidos que obtuvieron el mayor respaldo en las elecciones italianas, el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista La Liga Norte, se mostraron ayer poco dispuestos a hacer concesiones para formar un nuevo gobierno. En las elecciones del 4 de marzo, la coalición de centroderecha liderada por La Liga obtuvo la mayoría de los votos, pero el M5S fue el partido más votado. Ninguno de los dos bloques tiene mayoría parlamentaria y por lo tanto deben negociar para formar gobierno.

"Ciertamente, no estoy ansioso por formar a toda costa un gobierno con cualquiera", dijo el líder de La Liga, Matteo Salvini, en una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en la que descartó una alianza de gobierno con el gobernante Partido Democrático (PD), de centroizquierda. "Nunca gobernaré con (Matteo) Renzi", señaló, en referencia al ex primer ministro y líder del PD. "Si para llegar al gobierno tengo que sumar a aquellos a quienes los italianos rechazaron la semana pasada, entonces (digo que) absolutamente no", añadió.

En tanto, el candidato del M5S para primer ministro, Luigi Di Maio, dijo que su partido no ofrecería de ninguna forma lugares en el Ejecutivo a eventuales socios de coalición. Di Maio evadió las preguntas sobre qué concesiones podría hacer y rechazó la opción de un gobierno de unidad nacional. "No estamos preparados para concebir un equipo de gobierno diferente al que fue apoyado por la voluntad popular", dijo en Roma, en referencia al gabinete que propuso su partido antes de los comicios. Di Maio dijo que dependía ahora de los demás ofrecer ideas que podían ser asumidas por su partido. "(Queremos un) diálogo con todos sobre los temas y en este aspecto no vi a nadie hacer una sola propuesta", apuntó.

El presidente Sergio Matarella será el encargado de llevar adelante las conversaciones para formar gobierno. Se espera que comience a reunirse con los líderes partidarios a fines de marzo o principios de abril. Si no logra un acuerdo, podría fijar nuevas elecciones para fines de 2018.