Italia: líder opositor propone un gobierno de unidad nacional contra Salvini

El ex primer ministro de centroizquierda Matteo Renzi ha propuesto formar un gobierno de unidad nacional, realizar las reformas más urgentes y rechazar en el Parlamento el pedido de elecciones anticipadas planteado por el jefe de la Liga, Matteo Salvini. Aunque aún falta que el Senado y el presidente de la República decidan si se va a elecciones o no, los políticos italianos usaron el fin de semana y los medios para perfilarse y dar a conocer sus ideas, mientras el impulsor del voto anticipado y vicepremier Salvini siguió de "gira balnearia", recorriendo las playas más concurridas de la Península.

En una extensa entrevista al Corriere della Sera, Renzi lanzó una crítica frontal a la movida del líder liguista, quien aparece como ganador en todos los sondeos. Para Renzi, "Salvini jamás tuvo sentido de las instituciones pero ahora ha perdido el sentido de la medida. Por suerte, dentro de poco no será más ministro y habrá terminado esta desastrosa experiencia de gobierno", vaticinó. Renzi, como el aún socio formal de Salvini, el Movimiento 5 Estrellas, es contrario a ir nuevamente a elecciones. El actual Ejecutivo surgió de las elecciones de marzo de 2018, cuando el M5E y la Liga, luego de semanas de negociaciones, formaron un anómalo Ejecutivo. En los últimos tiempos, las ambiciones de Salvini y las distancias ideológicas rompieron esa coalición. Por eso Salvini presentó el viernes ante el Senado un pedido de elecciones anticipadas contra su propio Ejecutivo, del que es vicepremier y ministro del Interior. Renzi, quien fue el renovador del Partido Democrático (PD) y lo llevó al gobierno en febrero de 2014, logró mantenerse en el cargo hasta diciembre de 2016, cuando cayó arrastrado por el voto contrario en un referendo que había convocado para respaldar su proyecto de reforma constitucional. Muchos en su propio partido hicieron campaña por el "No" y esto determinó su caída. Pero desde entonces, y ante la falta de un nuevo jefe, Renzi, como senador, mantiene un indudable liderazgo sobre el PD.

Para el dirigente, este año y varios meses de gestión del gobierno Liga-M5E han sido "un fracaso. Decían que iban a gobernar treinta años y han fracasado en pocos meses. Han creado un desastre económico, que no es lo peor, que es hundir al país en el odio. Salvini ha difundido el rencor, la sospecha contra las asociaciones civil, el odio al diverso". Un tono que si no es de campaña, se le parece mucho. Sobre cómo sigue el drama italiano, el jefe del PD pide continuar con un gobierno de emergencia sin ir a elecciones. "Hay que evitar el aumento del IVA (un proyecto del gobierno actual). Los mercados temen la salida de Italia del euro. Se irá a votar, cierto, pero primero están los ahorros de los italianos, después las ambiciones" de Salvini. El plan se parece bastante al del M5E, que pide no ir ahora a elecciones y realizar una serie de reformas, incluida el drástico recorte del número de legisladores. Esta iniciativa es una versión "light" de la reforma constitucional de Renzi, que anulaba el Senado. Pero en todo caso, "Salvini debe dejar el gobierno, al igual que Conte (el débil primer ministro que designaron entre el M5E y Salvini el año pasado). Si los dos sufren un voto de censura (como pide el propio Salvini) no pueder ser los garantes del proceso electoral", dado que hoy el jefe de la Liga es el ministro del Interior.

Pero las autoridades del PD y el propio Renzi han desechado una coalición con el M5E, lo que deja poco terreno para enfrentar con éxito en las urnas a la Liga. El plan de Salvini es simple: él tiene hoy 36 por ciento en los sondeos. Si desecha al M5E y suma al partido Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y otra formación menor, podría tener la mayoría en el futuro nuevo Parlamento. A esto apunta y apura los tiempos.

El columnista del Corriere, Ferrucio De Bortoli, analizó: "Tal vez el líder de la Liga, en su bulímica voluntad de poder, ha subestimado el efecto colateral de su ruptura veraniega. Si se debiese ir a votar en el otoño (boreal), por primera vez en la historia de la República y en el período en que se discute el presupuesto, asistiremos a una campaña electoral especial. Habría un vencedor anunciado, no una coalición, al menos por el momento. Una sola persona, algo que jamás ocurrió. Y esto debería provocar interrogantes y llevar a un análisis más realista de parte de los otros actores de la escena política". Vale recordar que Renzi hizo un llamado amplio a formar un gobierno de emergencia nacional para evitar las elecciones que consagrarían a Salvini: convocó del 5 Estrellas a la izquierda radical y Berlusconi.