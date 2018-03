Italia consagraba al Movimiento 5 Estrellas como primer partido

El Movimiento 5 Estrellas (M5E) logró el primer lugar como el partido más votado en las elecciones generales de ayer en Italia, aunque quedó muy lejos de conseguir una mayoría para gobernar: según las proyecciones, lograba alrededor de un 25 por ciento de votos, según la agencia Ansa. En primer lugar como coalición se posicionaba la centroderecha de Silvio Berlusconi y la Liga, pero con el partido Forza Italia del ex Cavaliere muy por debajo de los resultados esperados (35,5 por ciento). Mucho más atrás quedó el Partido Democrático (PD), en el gobierno, que, en coalición junto a tres pequeñas formaciones, pagó el costo de gobernar durante cinco años difíciles. Como el Movimiento 5 Estrellas no se presentaba en ninguna coalición, resultó el partido más votado como tal. Con estos resultados, no habría un gobierno estable a la vista. Lo más probable es que se forme un gobierno interino, hasta que se llame nuevamente a las urnas.

Con las mesas de votación cerradas a una hora inusual, las 23, y un sistema electoral nuevo y extremadamente complejo, el escrutinio iba muy lento anoche. En Italia se vota con boleta de papel, como en casi toda Europa. Con dos sistemas para elegir a todo el Parlamento, uninominal y proporcional, y umbrales de ingreso diferentes según los casos, el escrutinio era por demás lento. Igualmente, las proyecciones se consideraban casi como resultados definitivos en los distintos "búnkeres" y en los medios italianos, que seguían muy activos bien pasadas las 2 de la mañana de Italia. Cuando eran más de las 2 de la madrugada en Italia, se habían escrutado apenas 92 mesas sobre 61.401, según . Un dato elocuente de la lentitud del proceso.

Temores confirmados

Tal como se anticipaba, ese resultado producirá temores en la Unión Europea, al representar un respaldo a fuerzas euroescépticas y populistas en Italia, la tercera mayor economía de la eurozona, en un momento en que la UE intenta embarcarse en importantes reformas políticas y económicas. Es de destacar en este aspecto que el partido más proeuropeo del centroderecha, el de Berlusconi, era superado por la Liga, que es fuertemente antieuropea. En la proyección para Diputados, la Liga lograba 17,7 por ciento contra 13,5 por ciento de Forza Italia, en los datos que presentaba el portal del diario La Repubblica.

"Si los resultados se confirman, será un triunfo para el Movimiento Cinco Estrellas", dijo en conferencia de prensa en Roma Alessandro Di Battista, uno de los más conocidos líderes del M5E. "Ahora todos deben hablar con nosotros (para formar gobierno)", añadió.

De todas maneras, no está claro qué tipo de gobierno podría tener Italia. El M5e debería repudiar su tradicional rechazo a aliarse con otros partidos, a los que considera la vieja política, y mirar hacia socios de derecha e izquierda. Es muy improbable que dé ese paso, aún con un líder como Luigi Di Maio, mucho más moderado que el fundador del movimiento, el semiretirado comediante Beppe Grillo. Los malos resultados para los centristas y los desastrosos que logró el PD implican que una gran coalición pro-UE es también casi imposible. Se especuló en las semanas anteriores a la votación con una "gran coalición" al estilo alemán, pero está claro que Italia no es Alemania(ver página 28).

Además de las proyecciones mencionadas, anoche circulaban muchas otras. Según proyecciones del canal de noticias La7 para ambas cámaras del Parlamento, el movimiento fundado por Beppe Grillo llegaría a ambas cámaras como el partido más votado con 32-33 por ciento de los votos, mientras que la coalición de centroderecha se situaria por debajo del 37 por ciento. Y también para esta fuente, dentro de esta coalición, la Liga sería la fuerza dominante con alrededor del 17,5 por ciento en comparación a un 14 por ciento de Forza Italia, el partido de centroderecha del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

El gobernante Partido Demócratico (PD), apenas logró de manera individual un 19 por ciento. Y en otro golpe para la UE, el partido Más Europa, fuertemente proeuropeo y proinmigrantes encabezado por la ex ministra de Relaciones Exteriores y comisionada de la UE Emma Bonino no llegó al 3 por ciento mínimo necesario para entrar al Parlamento, de acuerdo con los pronósticos.

"Si estos resultados se confirman, será una derrota para nosotros", dijo a la RAI el portavoz del PD, Ettore Rosato. "Nos trasladaríamos a la oposición", aseveró, descartando cualquier perspectiva de coalición con el M5E o la centroderecha.

Los temores sobre una elevada abstención demostraron ser exagerados: el Ministerio del Interior reportó que la participación electoral estuvo justo por debajo del 75 por ciento, aproximadamente como la cifra alcanzada en las elecciones de 2013.Un dato es clave: el voto en el Sur fue mucho más fuerte para el 5 Estrellas que al Norte. Al mismo tiempo, tanto el PD como Forza Italia perdían votantes en el Sur en beneficio del M5E. Un voto contestatario y joven que se cansó de los partidos tradicionales.

festejo. El búnker del 5 Estrellas, con el candidato Luigi Di Maio (3º desde la izq.) celebró el resultado.

Los resultados preliminares

COALICIÓN

CENTRODERECHA