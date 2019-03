Israel bombardeó la oficina del líder de Hamás en Gaza

Gaza. Fuerzas israelíes atacaron ayer el enclave de Hamás, pero Ismail Hanive no habría estado en ese lugar.

Gaza. Fuerzas israelíes atacaron ayer el enclave de Hamás, pero Ismail Hanive no habría estado en ese lugar.

El Ejército de Israel bombardeó ayer la sede del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza, Ismail Haniye, en una acción de represalia tras el lanzamiento de un proyectil desde Gaza hacia la región de Tel Aviv que ha causado siete heridos y daños materiales en una vivienda.

Medios palestinos informaron que es poco probable que Haniye estuviera en el lugar en el momento del ataque, ya que es una práctica frecuente la evacuación de este tipo de inmuebles en caso de amenaza de ofensiva israelí.

El portavoz del Ministerio de Sanidad palestino en la Franja de Gaza, Ashraf al Qedra, informó por su parte sobre dos personas heridas, uno en el este del enclave y otro de menor consideración en la ciudad de Gaza. La agencia de noticias oficial palestina, WAFA, informó que hasta un centenar de proyectiles fueron lanzados por aparatos de las Fuerzas Aéreas israelíes. Estos misiles, lanzados desde aviones de combate F-16, causaron daños en edificios gazacíes de varios puntos de la Franja de Gaza.

"En estos momentos, las fuerzas de defensa de Israel empezaron a atacar objetivos de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza. Habrá más detalles", señalaba en un breve mensaje el Ejército israelí en su cuenta en Twitter.

El Ejército había acusado horas antes a Hamás del disparo del proyectil, que alcanzó una vivienda cerca de la ciudad de Tel Aviv, al tiempo que envió refuerzos a la zona fronteriza con la Franja de Gaza.

Según las informaciones recogidas por el diario israelí Haaretz, el Ejército envió dos brigadas al sur del país y se está preparando para llamar a miles de reservistas, incluidos algunos del Mando de Defensa Aérea, el Cuerpo de Inteligencia y el Mando del Frente Interior.

Por otra parte, las autoridades israelíes cerraron los pasos fronterizos de Erez y Kerem Shalom, mientras que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, informó ayer que acortará su viaje a Estados Unidos tras reunirse con el presidente, Donald Trump, debido al disparo del proyectil.

Ante la situación, el grupo Yihad Islámica advertió al "enemigo sionista" -en referencia a Israel- contra cualquier ataque contra el enclave palestino recalcando que "responderá con fuerza". En esta misma línea se expresó la Sala de Operaciones de facciones militares en Gaza, que advirtió a Israel que "no ponga a prueba a la resistencia o se verá sorprendido por una dura y colectiva respuesta que la ocupación no podrá soportar", según la agencia palestina Maan. Hace poco más de una semana, Israel bombardeó cien objetivos en Gaza en respuesta al disparo de dos cohetes contra Tel Aviv, que no causaron víctimas. Las investigaciones preliminares del Ejército de Israel en torno al lanzamiento de esos dos proyectiles desde la Franja determinaron que se trató de disparos accidentales. Las FDI consideraron probable que los disparos se efectuaran durante un trabajo de mantenimiento.