Irán reiniciará parte de sus actividades nucleares, que detuvo para cumplir con el acuerdo multinacional que firmó en 2015 con seis grandes potencias. Teherán dio a conocer su decisión a través de una agencia de noticias oficial, IRIB. Mañana, el presidente Hassan Rohani hará el anuncio formal. La decisión iraní pone en duda el tratado de 2015, logrado luego de años de arduas negociaciones. Hace un año, Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo y aplicó sanciones a Teherán que han golpeado su economía. Los otros signatarios del acuerdo, Alemania, Francia y Gran Bretaña, Rusia y China, siguen comprometidos con el documento. Ayer, EEUU anunció el envío de un grupo naval al Golfo Pérsico (ver aparte). El programa nuclear iraní se considera bajo control desde la firma del acuerdo, que le impuso severos controles y límites. Ahora este logro quedará en duda.

"La República Islámica de Irán, como reacción a la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear y a las promesas incumplidas de los países europeos sobre sus obligaciones, reiniciará una parte de las actividades nucleares que se detuvieron en el marco del acuerdo nuclear", dijo ayer el gobierno de Irán a través de IRIB. Asimismo, la semi-oficial Agencia de Noticias Estudiantiles de Irán (ISNA) informó que mañana se anunciarán "acciones recíprocas" a la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, citando "fuentes bien informadas". Algunos líderes de la Unión Europea han sido informados extraoficialmente de la decisión de Irán, según el informe.

Citando a una fuente cercana a una comisión oficial que supervisa el acuerdo nuclear, la agencia IRIB informó que el presidente Hassan Rouhani anunciará que Irán reducirá "algunos" de sus compromisos "menores y generales" del acuerdo mañana, 8 de mayo, exactamente un año después de que el presidente Trump anunciara la retirada de Estados Unidos. Posteriormente, Trump volvió a imponer sanciones a Irán, incluidas a sus exportaciones de petróleo. El 22 de abril, Estados Unidos anunció que daba por terminada una exención de sanciones que había permitido a ocho países seguir comprando petróleo iraní. Los países que continúan importando petróleo iraní en grandes cantidades son India, China, Corea del Sur, Japón y Turquía. Se espera que la economía iraní se contraiga un seis por ciento este año, sumada a una contracción cercana al cuatro por ciento el año pasado, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

La decisión de recortar su compromiso con el acuerdo nuclear parece una contestación de Teherán a este torniquete de EEUU. Washington no prohíbe directamente la venta de petróleo, sino que sanciona a las empresas o naciones que comercien con Irán y que a la vez desarrollan actividad en EEUU.

Trump, contra el tratado

Trump, que no estaba en el cargo cuando se negoció el acuerdo durante la presidencia de Barack Obama, siempre lo consideró desbalanceado a favor de Irán, dado que no exige ninguna limitación a Teherán para frenar su programa de misiles balísticos o su apoyo a ciertas milicias islamistas en Oriente Medio, como la libanesa Hezbolá. Irán responde que su desarrollo de misiles balísticos no tiene relación con su actividad nuclear y es de naturaleza defensiva. Son dos afirmaciones muy discutibles, pero las potencias del grupo llamado 5 1 decidieron firmar igualmente el acuerdo, dado que imponía fuertes controles sobre todo el proceso de producción nuclear iraní. En virtud del acuerdo, Irán restringió la capacidad de su programa de enriquecimiento de uranio, ampliamente considerado como una vía para desarrollar un arma nuclear, a cambio de que se levantaran la mayoría de las sanciones internacionales. Los inspectores nucleares de la ONU han verificado repetidamente el cumplimiento del acuerdo por parte de Irán.Los otros signatarios del acuerdo Alemania, Francia y Gran Bretaña, Rusia y China siguen comprometidos con el acuerdo.