Irán ha limpiado la mayoría de los escombros en el lugar del accidente de avión ucraniano, según la corresponsal extranjera de CBS News Elizabeth Palmer, a pesar de que los investigadores ucranianos aún no han llegado a inspeccionar el lugar.

Palmer pudo recorrer el sitio en Teherán donde el avión se estrelló el miércoles, matando a las 176 personas a bordo. Los funcionarios de seguridad iraníes le dijeron a su equipo que se fuera. Palmer informó que en el lugar había gente común, no funcionarios, y que estaban revisando la escena y sacando restos del lugar. No había ninguna preservación de la escena.

Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y la Otán señalan que Irán derribó el avión por error con un misil antiaéreo, en el contexto de estado de alerta en que se hallaban sus militares luego de lanzar una ofensiva con misiles contra las bases de EEUU en el vecino Irak.

El investigador Michael Stephens retuiteó una foto publicada por Palmer de la escena del accidente. "Las víctimas y especialmente sus familias merecen algo mejor que esto", dijo en un tuit. "Una respuesta absolutamente inaceptable de los iraníes. Los testigos dijeron que vieron un camión y equipo pesado llevarse la mayor parte de los restos, informó CBS. Los testigos también dijeron que se habían quitado grandes piezas del fuselaje y la nariz del avión. La remoción tanto de los restos como de los cuerpos de las víctimas comenzó el día del accidente, reportó CBS.

El equipo de la CBS acaba de visitar el lugar del accidente de la aerolínea ucraniana al oeste de Teherán. "Prácticamente todas las piezas del avión fueron removidas ayer, dicen los locales. Los carroñeros ahora están limpiando el lugar. No hay seguridad. No está acordonado. No hay señales de ningún investigador" reseñó la enviada de CBS.