Irán duplicó sus equipos para procesar uranio

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), dependiente de las Naciones Unidas, informó que Irán duplicó el número de centrifugadoras avanzadas que posee para enriquecer uranio. Se trata de un grave paso de Irán en el incumplimiento progresivo del acuerdo nuclear que firmó en 2015.

Después de una reunión con la Organización de Energía Atómica de Irán, la OIEA inspeccionó las plantas del país y comprobó que Irán instaló a lo largo de los últimos meses 22 nuevas centrifugadoras modelo IR-4 en la planta de enriquecimiento de Natanz, según detalló el vocero de la organización de la ONU, Fredrik Dahl. Como las nuevas centrifugadoras no estaban operando durante el fin de semana cuando las observó la misión de la OIEA, esto sirvió de excusa a Rusia para decir que las instalaciones iraníes no representen una amenaza. El ruso Vladimir Putin es un estrecho aliado del régimen islámico de Irán. "Lo principal es que todo el trabajo sea efectuado por especialistas iraníes bajo el control permanente del OIEA", declaró Rusia, y descartó el "riesgo" de que Irán pueda utilizar dichas máquinas con fines no declarados, es decir, militares. Rusia no explicó cómo se podría evitar este riesgo, que ya se ha comprobado en el pasado cuando Irán ocultó por años sus programas a la OIEA. El director general de la OIEA, Cornel Feruta, detalló que los iraníes están acomodando las tuberías de las centrifugadoras para preparar la inyección de uranio. O sea que solo es cuestión de días para que las centrifugadoras enriquezcan uranio.

El año pasado, Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear multilateral firmado con Irán. En junio de este año, Irán comenzó a incumplir su parte del compromiso por etapas, y culpó a Europa Occidental por no frenar a Estados Unidos, que le ha aplicado dolorosas sanciones comerciales. En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, denunció que Irán quiere "ocultar una instalación secreta" para armamento nuclear en la zona de Abadeh.