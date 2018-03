Interrogantes sobre el grave incidente que devela al mundo

En el caso del envenenamiento del ex agente doble ruso Serguei Skripal por ahora se conocen pocos datos fiables:

• ¿En qué basa Londres sus acusaciones contra Moscú? El ataque se hizo con una sustancia extremadamente peligrosa que pertenece al grupo de agentes nerviosos Novichok, producidos por la extinta Unión Soviética. Para Londres hay dos posibilidades: o Moscú es responsable del ataque o perdió el control sobre esa peligrosa sustancia.

• ¿Qué papel puede jugar la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ)? El uso de un agente nervioso como arma es una violación de la convención sobre armas químicas. En caso de sospecha, Reino Unido puede activar a la OPAQ. Esta debe solicitar en un plazo de 24 horas una explicación al país en cuestión. Este tendrá un plazo de diez días para explicarse.

• ¿Por qué Londres no presenta pruebas a Rusia? Ambos países se muestran tercos en sus posturas. Londres cree que debe ser Moscú quien ofrezca explicaciones y le dio un ultimátum de 24 horas. Rusia habla de un "número de circo", exige pruebas en vano y dejó expirar el ultimátum británico sin esclarecer la situación. Según la convención sobre las armas químicas, Londres no está obligada a entregar muestras del veneno. Es posible que no quiera revelar todo lo que sabe. El 8 de marzo informó sobre el ataque a la OPAQ pero no está claro si con ello se inició un procedimiento oficial.

• ¿Cómo reaccionó Moscú a las acusaciones? Rusia niega esas acusaciones y exige pruebas a Londres. Moscú se negó a su vez en otros casos a reconocer pruebas o indicios incriminatorios, como en el derribo del avión de pasajeros MH17 en Ucrania o los ataques químicos por parte del ejército sirio. Por ahora, Moscú no reaccionó a las sanciones británicas, que expulsó a 23 diplomáticos rusos y congeló los contactos bilaterales, aunque lleva días anunciando que lo hará. No se descarta incluso que esa respuesta llegue antes de las presidenciales de mañana. Moscú está utilizando este conflicto internacional para enviar a los votantes el mensaje de que el país es atacado injustamente por Occidente, pero que el presidente Vladimir Putin y su gobierno lo defienden.

• ¿Qué es Novichok? Novichok, que significa "principiante", es una serie de agentes nerviosos desarrollados en secreto por investigadores soviéticos en los 70 y 80, contraviniendo prohibiciones internacionales. Se cree que hay 100 variantes de este veneno, que al parecer es mucho más potente que los gases tóxicos militares tradicionales.

• ¿Podría agravarse el conflicto? A la pregunta de si podría producirse otra Guerra Fría, el ministro de Defensa británico, Gavin Williamson, contestó: "Seamos sinceros, ahora mismo las relaciones no son buenas, ¿cierto?". Por ahora parece que la cosa podría quedarse en la expulsión de diplomáticos.