Interpol busca a un ex jefe guerrillero de las Farc que traficó cocaína

Interpol publicó una circular roja para la captura del ex jefe de las Farc Jesús Santrich, requerido por la Justicia en Colombia, y cuyo arresto pidió hace un mes y medio la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Santrich, cuyo nombre real es Seuxis Paucias Hernández Solarte, es un ex guerrillero de 53 años nacido en Toluviejo, Sucre, a quien la justicia busca por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Desde el 29 de junio no se sabe nada del ex líder de las Farc, quien debía presentarse ante un juzgado el 9 de julio y no lo hizo. El organismo internacional publicó datos precisos del ex combatiente, con la idea de que sea detenido en cualquiera de los 94 países miembros del ente. "Ojos castaños, color de cabello entrecano, 1.65 metros de altura, 53 años; habla español", son algunos de los datos que incluyó la Interpol en la circular roja.

Información de inteligencia citada por el diario El Espectador señaló que, tras abandonar su esquema de seguridad, Santrich se habría refugiado en Venezuela. El ex jefe insurgente faltó el 9 de julio a una citación de la Corte, que sigue un proceso en su contra por narcotráfico, delitos ocurridos después de la firma del acuerdo de paz que terminó con el accionar de la guerrilla y que les dio a los jefes guerrilleros un trato penal de privilegio, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Pero que no cubre las acciones ilegales posteriores, como es el caso de Santrich. Según las autoridades estadounidenses y la Fiscalía colombiana, Santrich habría coordinado envíos de cocaína hacia Estados Unidos, y por eso en abril había sido capturado en Bogotá. Su captura generó polémica porque, como estaba en la lista personas acogidas a la JEP, hubo quienes consideraban que no era la justicia ordinaria la encargada de llevar el proceso. La JEP, finalmente, resolvió el caso y le otorgó la garantía de no extradición, y en mayo Santrich fue liberado, pero vuelto a capturar de inmediato por nuevas pruebas en su contra. Después de permanecer 15 días preso en un búnker de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia ordenó dejarlo libre porque se trataba de un congresista electo y era el alto tribunal el encargado de decidir si debía estar preso o no. Santrich desapareció unos 20 días después. Su caso pone en cuestión al proceso de paz y muy en especial al fuero privilegiado de la JEP.

El presidente Iván Duque celebró el anuncio de Interpol.Pidió "que esta sea una ocasión para que el mundo entero se una en la captura de estos criminales. No más burlas al pueblo colombiano, no más burlas a la justicia".