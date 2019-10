Las comunidades aborígenes ecuatorianas anunciaron ayer que se organizarán como partido político para competir en las elecciones de 2021, después de que el FMI admitiera públicamente que la instauración de una mesa de diálogo para revisar el ajuste económico que pretendió imponer el gobierno de Lenín Moreno fue una "decisión sensata".

Después de 11 días de enfrentamientos, saqueos, actos vandálicos y represión policial, con un resultado de ocho asesinatos, más de 1.500 heridos y unos 1.300 detenidos, los precios de las naftas volvieron a los niveles que tenían antes del inicio del conflicto, cuando el gobierno de Lenín Moreno anunció la eliminación de los subsidios a los combustibles, que disparó la rebelión encabezada por los movimientos aborígenes.

Moreno aceptó durante el fin de semana retroceder en su decisión de eliminar los subsidios, la principal demanda y condición irrevocable de los indígenas para abrir un diálogo capaz de poner fin al conflicto.

La eliminación de los subsidios fue resuelta en el contexto de un acuerdo de ajuste económico pactado con el FMI, que sin embargo ayer aplaudió que las autoridades ecuatorianas tengan en cuenta "a todas las comunidades" para aplicar sus ajustes macroeconómicos.

"Celebramos enormemente el hecho de que traten de reunir a todas las partes interesadas y que se tomen decisiones sobre reformas macroeconómicas reuniendo a todas las comunidades", señaló la economista jefe del Fondo, Gita Gopinath, cuando se le preguntó sobre la situación en Ecuador durante la presentación del informe de Perspectivas Económicas Globales del FMI.

Tras el retroceso del gobierno, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, anunció que tiene la intención de fundar un partido político que "aglutine a todos los sectores de centro y de izquierda en términos ideológicos" para competir en las elecciones presidenciales de 2021.

"Estamos pensando en ser una opción política para las elecciones de 2021; eso es lo que pide el pueblo, no lo digo yo", sostuvo Vargas en una entrevista concedida a la agencia de noticias Sputnik.

"La Conaie será el partido políticamente más fuerte por todo lo que ha hecho por el pueblo ecuatoriano; siento y percibo que posiblemente tengamos un nuevo presidente que sea del movimiento indígena", se entusiasmó Vargas.

El dirigente consideró que la Conaie "se ganó la confianza de los ciudadanos". "Este ha sido el segundo levantamiento más grande de la historia, no solamente de los indígenas, sino de todo Ecuador", completó.

En el plano judicial, un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictó una orden de prisión preventiva contra la prefecta (gobernadora) de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, en relación con posibles actos delictivos registrados durante las protestas sociales días atrás.

La prefecta -detenida anteayer- dijo que es víctima de una "persecución a opositores políticos", tras conocerse su alineamiento con el ex presidente Rafael Correa (2007-17), a quien el gobierno de Moreno le atribuyó responsabilidad en la organización de la rebelión, con el aparente propósito de derrocarlo.

También la Fiscalía llevó a cabo un registro en una sede del nuevo partido político de Rafael Correa, Revolución Ciudadana, en el marco de sus investigaciones sobre la violencia desatada en las protestas.

Por su parte, los candidatos a presidente y vice del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, cuestionaron ayer la situación de dos dirigentes afines al ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa, una presa y la otra refugiada en una embajada extranjera.

Alberto Fernández afirmó que veía "con mucha preocupación los graves hechos que se viven en Ecuador y la persecución política y judicial que están sufriendo dos mujeres jóvenes que son referentes de la oposición política". "Me refiero a Gabriela Rivadeneira, que solicitó asilo a México, y a Paola Pabón, prefecta (gobernadora) de Pichincha, detenida desde la madrugada del lunes; no podemos no observar este tipo de violaciones del estado de derecho en la región", agregó el candidato en Twitter.

En tanto, su compañera de fórmula dijo por la misma vía que "la democracia tiene nombre de mujer y en Ecuador está presa". "Libertad a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, presa, y Gabriela Rivadeneira, asilada; mujeres, jóvenes, comprometidas y votadas por su pueblo", agregó la ex presidenta argentina.

Rivadeneira permanece desde el sábado en la sede de la embajada de México en Quito, mientras Pabón fue detenida anteayer.