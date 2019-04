El presidente interino de Venezuela y líder opositor Juan Guaidó se manifestó a favor de buscar la salida a la crisis venezolana que tenga menos costos sociales, aunque sostuvo que ha llegado el momento de evaluar todas las opciones, incluida una salida de Nicolás Maduro por la fuerza.

"En Venezuela hay tres opciones para que logremos salir de esta crisis: la elección luego de las etapas que hemos planteado, una transición sui generis como sucedió en el 58 (tras una dictadura de cinco años) o una salida de fuerza", dijo Guaidó durante una entrevista con AP.

"¿Cuál es la mejor opción? La que genere menor costo social, mayor posibilidad de gobernabilidad y estabilidad para la atención de la crisis y que produzca la elección realmente libre en el menor tiempo posible", agregó. A medida que crece el cerco judicial a su alrededor, Guaidó se ha visto obligado a sortear numerosos obstáculos en sus giras por el interior del país y ha tenido que recurrir a tácticas evasivas para burlar la persecución de las fuerzas de seguridad.

El domingo debió trasladarse en secreto en bote desde un puerto privado de Maracaibo, acompañado por un equipo de AP, para atravesar un lago y burlar los férreos controles que habían impuesto los policías del régimen sobre un puente en la población occidental de Cabimas horas antes de que Guaidó visitara el lugar. Al arribar a la costa del lago el jefe de la Asamblea Nacional, de 35 años, y su equipo debieron abordar vehículos que no formaban parte de su comitiva y tomar vías rurales, para poder arribar a Cabimas, donde lo esperaban centenares de seguidores para un acto político.

Pese a esto, Guaidó afirmó que ve una salida a la crisis de Venezuela con "mucha presión" sobre el régimen chavista. Ante el desgaste de las fuezas opositoras, la opción de una eventual intervención militar en Venezuela ha venido cobrando fuerza. Guaidó no descartó esa vía. "Hay que evaluar todas las opciones, porque a todas luces ya el régimen de Maduro no gobierna, no puede poner ni la luz en Venezuela", dijo a AP. Venezuela atraviesa "la peor crisis humanitaria en este hemisferio, la peor crisis migratoria también se suma. Es decir, colapsó el país a manos del régimen".

Ante el riesgo de ser detenido el dirigente sostuvo que sería un "gran error" del régimen de Maduro, porque "sólo ahondaría mucho más la crisis".Al ser interrogado sobre si la oposición venezolana ha solicitado a otros países nuevas acciones contra Maduro, expresó que sólo ha pedido a los gobiernos aliados ser "cero tolerantes" con la corrupción y el manejo de los recursos estatales en el exterior para evitar que puedan ser empleados en la compra de armamento o armar a los grupos paramilitares chavistas.