El bebé argentino Kfir no estaría en manos de Hamás

image.png Kfir Bibas cumplío 10 meses en cautiverio. Es el secuestrado más pequeño.

El bebé argentino Kfir Bibas no estaría en manos de Hamás, sino de otra organización terrorista. Según el portal Infobae, Kfir y toda su familia no salieron libres aún, pese a cumplir todos los requisitos, debido a que no estarían en manos de Hamás. El secuestro de la familia argentino-israelí Bibas, compuesta por los padres Shiri Silberman y Yarden; un niño de 4 años, Ariel; y un bebé, Kfir, de 9 meses, conmovió a la Argentina y al mundo el 7 de octubre. Kfir cumplió los 10 meses en cautiverio, lleva 50 días secuestrado y es el rehén más pequeño en manos de los terroristas palestinos. "No están en manos de Hamás sino que se encuentran retenidos en la Franja de Gaza por otras organizaciones terroristas, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), la Yihad Islámica Palestina", afirma Infobae desde Washington. Según le confió una fuente, Hamás no dispone de información sobre Shiri y sus hijos. No sabe quién los tiene. Es una revelación que Hamás no controla la suerte de todos los secuestrados.

Seguiría la tregua

El servicio penitenciario de Israel dijo más tarde que había iniciado el proceso de liberación de 39 prisioneros palestinos. Se vio un convoy de vehículos saliendo de la prisión militar de Ofer en Cisjordania. Se espera un cuarto intercambio este lunes, último día del alto el fuego. En total se liberará a 50 rehenes y 150 prisioneros palestinos. Entre los prisioneros palestinos predominan los varones menores de 18 años y hay muchas mujeres. Todos estaban presos por cargos de actos terroristas.

Mediadores internacionales encabezados por Estados Unidos, Egipto y Qatar están tratando de extender el alto el fuego que comenzó el viernes. Qatar es un aliado de Hamás, que alberga a la cúpula política del grupo islamista palestino.

El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó la Franja de Gaza, donde habló con las tropas. "Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para devolver a nuestros rehenes y, al final del día, los devolveremos todos", dijo, añadiendo que "continuaremos hasta el final, hasta la victoria". Nada nos detendrá”.

El acuerdo de alto el fuego ha supuesto la primera pausa significativa en siete semanas de guerra , marcada por la violencia más mortífera en décadas y una gran destrucción y desplazamiento de civiles en toda la Franja de Gaza, donde viven 2,3 millones de civiles.

image.png Dos palestinos caminan entre las ruinas de Ciudad de Gaza. Aprovechan la tregua para buscar alimentos y combustible.

Más de 13.300 palestinos han muerto, según informa Hamás, que gobierna el territorio. Agrega que aproximadamente dos tercios de los fallecidos serían mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de Gaza, que es gobernada por Hamás.

La guerra se ha cobrado la vida de más de 1.200 israelíes, en su mayoría civiles asesinados por Hamás el 7 de octubre. Ese día, Hamás y su aliado Yijad Islámica capturaron a unas 240 personas durante la incursión en el sur de Israel que desató la guerra. Hasta ahora, cincuenta y ocho fueron liberados, uno por las fuerzas israelíes y dos fueron encontrados muertos dentro de Gaza.

Las familias de la ciudad de Kfar Aza, en el sur de Israel, se abrazaron, lloraron y aplaudieron ante la noticia de que los rehenes de su ciudad habían llegado a Israel. Más de 70 miembros del kibutz de unas 700 personas fueron asesinados y 18 fueron secuestrados. La presión de las familias de los rehenes ha agudizado el dilema que enfrentan los gobernantes de Israel, que buscan eliminar a Hamás como potencia militar y gobernante y al mismo tiempo devolver a todos los cautivos.

Israel dice que la tregua puede ampliarse un día más por cada 10 rehenes adicionales liberados, pero ha prometido reanudar rápidamente su ofensiva una vez que finalice. Estados Unidos está trabajando con todas las partes sobre la posibilidad de que el acuerdo se extienda a más rehenes.

En tanto, Hamás anunció la muerte de su comandante Ahmed al-Ghandour, que estaba a cargo del norte de Gaza y era miembro de su máximo consejo militar. Es el miliciano de mayor rango que ha caído en los combates. El ejército de Israel confirmó su muerte. Al-Ghandour, que tenía alrededor de 56 años, había sobrevivido al menos a tres atentados israelíes y estuvo involucrado en un ataque transfronterizo en 2006 en el que fue secuestrado un soldado israelí. Hamás dijo que fue "asesinado" junto con otros tres milicianos de alto rango, incluido Ayman Siam, quien según Israel estaba a cargo de la unidad de lanzamiento de cohetes de Hamás.

El ejército israelí afirma haber matado a miles de militantes, incluidos varios comandantes de rango medio que ha identificado por su nombre. Hamás comunica muy poco sobre sus bajas. A mediados de octubre, anunció la muerte de Ayman Nofal, comandante de las brigadas en un ataque israelí en el centro de la Franja. La semana pasada, un responsable militar israelí dio parte de la muerte de “más de 50" comandantes de Hamás desde el inicio de la operación terrestre. El ejército “eliminó a cientos de terroristas y la mayor parte de los comandantes de batallón”, añadió.

image.png Un joven palestino de 17 años es recibido por sus familiares y vecinos en la ciudad de Ramalah, luego de ser liberado de una cárcel israelí.

El responsable israelí rechazó por otra parte dar una estimación precisa del número de combatientes abatidos. ”No son 10.000, no son 1.000, es algo entre los dos”, comentó. Se cree que Hamás ha perdido efectivos equivalentes a dos o tres brigadas, como mínimo. Los combates por la Ciudad de Gaza, ya prácticamente tomada por Israel, han costado muchos cientos de hombres a los mejores batallones de Hamás, así como jefes de compañía y de batallón.

La tregua ha dado respiro a los 2,3 millones de habitantes de Gaza, que se recuperan del sistemático bombardeo israelí que ha expulsado a tres cuartas partes de la población de sus hogares y arrasado manzanas enteras de viviendas. El constante lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel, que se inició el 7 de octubre, también quedó en silencio el pasado viernes. Israel subraya que de no ser por sus sistemas de defensa antiaérea y antimisiles, miles de sus ciudadanos habrían muerto bajo la lluvia de misiles enviados desde la Franja.

Los palestinos cansados de la guerra en el norte de Gaza, donde se ha centrado la ofensiva, regresaron a las calles. Manzanas enteras dentro y alrededor de la ciudad de Gaza han sido destruidas por ataques aéreos. Cientos de miles de personas del norte han buscado refugio en el sur. Los palestinos que han intentado regresar al norte para ver si sus hogares están intactos han sido rechazados por las tropas israelíes. "Abren fuego contra cualquiera que se acerque desde el sur", dijo Rami Hazarein, quien huyó de la ciudad de Gaza el mes pasado. La Media Luna Roja Palestina denunció que las fuerzas israelíes abrieron fuego ayer contra dos agricultores en el centro de Gaza, matando a uno e hiriendo al otro.

Las Naciones Unidas destacaron que la tregua hizo posible aumentar la entrega de alimentos, agua y medicinas al mayor volumen desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre, aunque todavía no ha alcanzado los niveles anteriores a la guerra. La ONU pudo entregar combustible por primera vez desde que comenzó la guerra y llegar a zonas del norte por primera vez en un mes. La Media Luna Roja Palestina informó que este domingo 50 camiones de ayuda egipcios cruzaron los puestos de control para llegar a la ciudad de Gaza y las zonas del norte.

La mayoría de los rehenes liberados por Hamás se han mantenido fuera de la vista del público. Los hospitales dijeron que su condición física era en gran medida buena. Poco se sabe públicamente sobre las condiciones de su cautiverio. Eyal Nouri, sobrino de Adina Moshe, de 72 años, que fue liberada el viernes, dijo que su tía “tuvo que adaptarse a la luz del sol” porque había estado en la oscuridad durante casi 50 días.

Los palestinos ven a los prisioneros liberados por Israel , incluidos los condenados por ataques terroristas, como héroes que resisten la "ocupación", término genérico que se amplía a toda Israel y que tácitamente llama a su eliminación, tal como hace la carta fundacional de Hamás.