El gran recelo de Haddad —a quien Lula designó desde prisión como su sustituto hace apenas un mes—, es no poder debatir con Bolsonaro, cuya baja médica no le impidió conceder varias entrevistas televisadas.

Si Bolsonaro no quiere estresarse "voy a la enfermería que él quiera, no hay problema. Los brasileños precisan saber la verdad. Si hay fake news (noticias falsas), vamos a tratar eso como adultos", desafió Haddad tras enterarse de que el ex militar tampoco acudirá hoy al primer debate previo al ballottage.

En tanto, Bolsonaro tuiteó que Haddad era un "títere de un ladrón encarcelado", en alusión a Lula.

"Pronto te llegará tu hora", escribió el ex militar a Haddad. Bolsonaro acumula un historial de declaraciones misóginas, racistas y de apoyo a la dictadura militar (1964-1985), en tanto que Haddad fue designado candidato por Lula, a quien millones de brasileños identifican con los escándalos de corrupción.