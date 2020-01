Ginés González García: "Argentina no declaró la emergencia"

El ministro de Salud Ginés González García dijo "estar molesto" y consideró "un disparate" una información periodística que consignó que el país iba a declarar una "emergencia infectológica" por el coronavirus 2019-nCoV que se originó en China y que ya causó al menos 17 muertes, y aseguró que "no hay ningún caso sospechoso en Argentina". "Decir que vamos a declarar la emergencia nacional en infectología es un disparate", dijo el funcionario. "Estoy en la reunión del Consejo Federal de Salud, con ministros de todo el país. Estamos abarcando muchos aspectos, como la situación del dengue y el sarampión que está controlada, pero sobre el coronavirus no podemos decidir nada, cuando ni siquiera lo hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS)", añadió. "No tenemos ningún caso de ese tipo en Argentina".

Lo que hizo la cartera sanitaria es emitir un "alerta epidemiológica", es decir un parte sanitario con información sobre la situación mundial por el coronavirus. En el alerta epidemiológico se detalló que "a la fecha, la Organización Mundial de la Salud continúa la investigación sobre el nuevo patógeno". Ayer, la directiva de la OMS se reunió por segundo día consecutivo en Ginebra para resolver si declara o no un alerta internacional. La OMS emitió su evaluación ayer luego de esta reunión. El director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que aunque el brote claramente es una emergencia en China, "no se ha vuelto aún una emergencia global de salud. Pudiera convertirse en una". La decisión "no debería ser tomada como un indicio de que la OMS no piensa que la situación es grave o que no nos la tomamos en serio. Nada pudiera estar más lejos de la verdad", dijo el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La OMS está monitoreando el brote cada minuto de cada día".