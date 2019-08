Las autoridades de Gibraltar rechazaron la reciente solicitud de Estados Unidos de no liberar un buque petrolero iraní, despejando el camino para que el barco zarpe después de ser detenido el mes pasado por violar las sanciones de la Unión Europea contra Siria.

Se esperaba que el barco zarpara anoche, según un comunicado de Hamid Baeidinejad, embajador de Irán en Gran Bretaña. Poco después de la detención del petrolero a principios de julio cerca de Gibraltar, territorio británico de ultramar, Irán detuvo al petrolero de bandera británica Stena Impero, que sigue en manos de la República Islámica. Analistas creen que la liberación del barco iraní por parte de Gibraltar podría hacer que el Stena Impero quede libre.

Gibraltar destacó que permitía la liberación del petrolero iraní porque "el régimen de sanciones de la UE contra Irán, que es aplicable en Gibraltar, es mucho más estricto que el aplicable en Estados Unidos" y que Irán se había comprometido a que los dos millones de barriles de crudo que lleva la nave no serán enviados a Siria. Funcionarios estadounidenses han dicho que el petróleo a bordo del barco vale unos 130 millones de dólares y que está destinado a una organización terrorista. Gibraltar dijo que, a diferencia de Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria de Irán no está designada como una organización terrorista en la UE y Gibraltar. EEUU exigió el sábado incautar al petrolero por "uso ilegal del sistema financiero de EEUU para financiar la venta de productos petrolíferos a Siria". Para Washington, la nave y su carga están sujetos a confiscación por violar la ley de poderes económicos de emergencia. Pero esto ayer quedó descartado cuando Gibraltar le respondió a Washington que esas normas no tienen vigencia en el territorio de la UE y del Reino Unido. Así que finalmente el gigantesco petrolero, llamado Grace 1 y rebautizado ahora Adrian Daria, partirá con su preciosa carga.