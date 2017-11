Ganó dos veces la ciudad antes de ser detenido por "conspiración"

El ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma estaba anulado en su lucha política contra el presidente venezolano Nicolás Maduro desde que fue sometido a arresto domiciliario. Nunca dejó de ser una figura incómoda para Maduro, que aprovechaba cada aparición para acusarlo de ser un "vampiro" conspirador. El cargo de conspiración fue promovido después de que publicara los primeros días de 2015, junto con la ex diputada María Corina Machado, un manifiesto llamando a una transición para salir del gobierno de Maduro. Siendo adolescente, Ledezma comenzó su lucha política en el partido Acción Democrática (AD), en el que llegó a ocupar cargos en el Senado y en la Cámara de Diputados y más tarde se convirtió en gobernador del Distrito Federal y en alcalde de Caracas. Creó el partido Alianza Bravo Pueblo, con el que ganó Caracas en 2008 y luego obtuvo una reelección en 2013. En ese cargo no solo fue despojado de sus atribuciones, sino que el presidente Hugo Chávez, primero, y Maduro, después, lo arrinconaron creando la llamada Gobernación del Distrito Capital.