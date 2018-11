El gabinete británico aprobó ayer el principio de acuerdo alcanzado con la Unión Europea sobre el "Brexit" (la salida del Reino Unido de esa unión), anunció ayer en Londres la premier británica, Theresa May, tras cinco horas de reunión. Fue una decisión difícil, sobre todo por la cuestión de Irlanda, admitió May, quien aseguró que "se negoció el mejor acuerdo posible". Añadió que espera que el acuerdo sea sometido a un "intenso examen, lo que es absolutamente entendible", y prometió hacer una declaración en el Parlamento hoy. "Creo firmemente, con mi cabeza y mi corazón, que ésta es una decisión que responde a los intereses nacionales de todo el Reino Unido", agregó May. En el caso de que los jefes de gobierno de los restantes 27 países de la UE aprueben el principio de acuerdo, quedaría allanado el camino para una votación en el Parlamento británico. Allí, sin embargo, existe un frente de resistencia multipartidario y se considera dudoso que el gobierno alcance la mayoría necesaria.

La mayor controversia gira en torno a cómo se podrán evitar en el futuro los controles fronterizos entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, e Irlanda, que es miembro de la UE. La UE insiste en una garantía de que no habrá controles en la isla irlandesa. El llamado "backstop", sin embargo, es resistido por los partidarios más duros del "Brexit" dentro del Partido Conservador de May y el Partido Unionista Democrático (DUP, según sus siglas en inglés) de Irlanda del Norte, de cuyos votos depende la premier en el Parlamento.

El compromiso alcanzado ahora prevé, según se informó, que el Reino Unido, en caso de emergencia, permanezca en principio como un todo en la unión aduanera. Sin embargo, hay previstas algunas medidas más amplias para Irlanda del Norte. Eso podría hacer reaccionar sobre todo al DUP, que no quiere ningún tipo de trato especial para Irlanda del Norte. Además, los más duros defensores del "Brexit" entre los conservadores piden que este "backstop" esté limitado en el tiempo. Ambos frentes pueden hacer fracasar el acuerdo.

Además están en el Parlamento los que se oponen al "Brexit" y esperan que una derrota de May pueda llevar a un segundo referéndum y así a la permanencia del país en la UE. El Partido Laborista especula con el adelanto de elecciones.