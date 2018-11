Un destacado miembro de la familia real de Arabia Saudita dijo ayer que aunque los líderes que participen en la cumbre del G-20 de la próxima semana en Argentina no reciban bien al príncipe heredero Mohammed bin Salman, es alguien "con quien tienen que lidiar". El príncipe Turki al-Faisal dijo que el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en el consulado del reino en Estambul el mes pasado es "un incidente inaceptable que arruina y estropea el largo historial de la reputación de Arabia Saudita en el mundo". "Tendremos que soportar eso. No es algo que no se deba enfrentar. Y lo enfrentamos", dijo. Funcionarios de inteligencia y analistas sostienen que la operación para asesinar a Khashoggi, que escribió artículos críticos con el heredero para The Washington Post, no podría haber ocurrido sin el conocimiento del príncipe Mohammed. El reino, que ofreció varias versiones de lo ocurrido, niega su participación.

El príncipe heredero comenzó el jueves su primera gira por el extranjero desde el incidente del 2 de octubre con una visita a Emiratos Arabes Unidos. Se espera que visite otras naciones de la región antes de acudir a Buenos Aires el 30 de noviembre para la inauguración de la cumbre de dos días del G-20, donde se verá cara a cara con los líderes mundiales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien ejerce una creciente presión sobre el reino, acudirán a la cita en Buenos Aires. "Ya sea que los líderes en esa cumbre entablen contacto amistosamente con el príncipe heredero o no, creo que todos reconocen al reino como país y el rey Salman y el príncipe heredero son las personas con las que tienen que lidiar", explicó el príncipe Turki. Arabia Saudita seguirá desempeñando un papel en el escenario internacional, dijo añadiendo que el comunicado de Trump en apoyo a Riad reconoce su importancia. Trump insiste en que no hay evidencias suficientes para culpar al heredero del asesinato de Khashoggi pese a que un reporte de la inteligencia estadounidense afirma lo contrario. Trump señaló que el reino es un importante aliado que ha ayudado a rebajar el precio del petróleo. "Creo que el presidente Trump estaba expresando que consideraba que era de interés para Estados Unidos. Enfatizó la relación estratégica entre las dos naciones en el mismo comunicado y cómo Arabia Saudita ha sido de ayuda en muchos aspectos, no solo con el petróleo", dijo Turki, que dirigió la inteligencia saudita durante más de dos décadas y fungió como embajador en EEUU y Gran Bretaña.

Turki rechazó los reportes de la inteligencia estadounidense de que el heredero ordenó el asesinato del periodista, apuntando que las mismas agencias ofrecieron una "evaluación notablemente fallida" en 2003 antes de la invasión de Irak.