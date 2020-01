Fueron dos los misiles que Irán disparó contra el avión ucraniano

imagenes. La señalización de la salida del segundo misil y el lugar donde volaba el avión que ya tenía dañado su mecanismo de localización..

El diario estadounidense The New York Times publicó ayer un nuevo video que parece mostrar cómo Irán lanzó dos misiles, no uno como había reconocido, contra el avión comercial ucraniano, en el que murieron 176 personas, lo que explicaría por qué el mecanismo de localización de la nave no funcionaba en el momento del segundo impacto, que terminó por derribarla.

La grabación fue publicada ayer en la plataforma Youtube por un usuario, que el medio no identificó, y luego el diario confirmó su autenticidad.

La grabación muestra los dos lanzamientos, con 23 segundos de diferencia. Según el diario, el video demostraría que el primer impacto que recibió el avión inhabilitó su mecanismo de localización y, por eso, en el momento del segundo misil, éste ya no funcionaba.

Según las autoridades iraníes, las antenas perdieron contacto con el avión poco después de despegar del aeropuerto de Teherán, aún antes del derribo. Este segundo video difundido hoy podría explicar por qué.

La versión oficial iraní ofrecida esta semana por el comandante de Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh, sostiene que intentaron comunicarse con la nave y cuando no obtuvieron respuesta 10 segundos después, dispararon.

Detenciones

Mientras, las autoridades de Irán anunciaron ayer la detención de varias personas por el derribo del avión comercial, y el propio presidente Hasan Rohani pidió la creación de "un tribunal especial" para investigar. Sin embargo, miles de estudiantes continuaron protestando en algunas de las principales de las universidades del país y pidiendo justicia y un cambio político.

En una conferencia de prensa, el vocero del Poder Judicial, Gholamhosein Esmaili, informó que se realizaban "investigaciones exhaustivas" y adelantó que "algunos individuos han sido detenidos", sin dar detalles sobre quiénes son y qué participación tuvieron en el derribo.

El Boeing 737 que iba a hacer el trayecto Teherán-Kiev fue derribado por la Guardia Revolucionaria -una rama de élite de las fuerzas de seguridad- poco después de despegar de la capital iraní en medio de una noche de mucha tensión en la que esa misma fuerza atacó a dos bases militares con presencia estadounidense en la vecina Irak.

Esmaili anunció las detenciones y no dio más detalles sobre la investigación y el caso en general. Sin embargo, la agencia iraní de noticias Tasnim informó que las autoridades detuvieron a una persona por publicar en internet un video en el que se veía el deribo del avión, presuntamente el que publicó y verificó el diario The New York Times.

Hoy, ese mismo diario estadounidense publicó un segundo video que, informó, lo publicó otro usuario iraní en la plataforma Youtube y mostraría que la Guardia Revolucionaria iraní lanzó dos misiles con diferencia de 23 segundos contra el avión comercial. El primer misil había desactivado el mecanismo de localización de la nave, por eso, en el momento del segundo golpe y del derribo, las autoridades no podían ubicarlo.

Mientras el Poder Judicial no dio casi detalles del avance del caso, Rohani llamó en un comunicado a que el Poder Judicial cree "un tribunal especial con un juez de alto rango y decenas de expertos" para determinar quiénes fueron los responsables y qué sanción les cabe.

"Este no es un caso normal y el mundo entero lo seguirá en nuestro tribunal", argumentó el mandatario y advirtió que "no se puede culpar a un solo individuo", según la agencia de noticias EFE.

"El gobierno continuará sus esfuerzos hasta que se investiguen todos los aspectos del incidente y para garantizar que los involucrados son castigados y que estas cosas no volverán a suceder", concluyó Rohani en una clara presión pública al Poder Judicial, encabezado por el clérigo ultraconservador y su ex rival en las últimas elecciones, Ebrahim Raisi.

En medio de esta creciente tensión entre Rohani, un líder del campo reformista, y Raisi, un representante de los sectores más conservadores, las protestas de jóvenes universitarios contra el gobierno y las mentiras iniciales sobre el derribo del avión continuaron por cuarto día consecutivo.

Las protestas, aún limitadas, estaban concentradas en algunas de las universidades más grandes como la de Teherán, donde cientos de estudiantes gritaron consignas contra el líder supremo, el ayatollah Alí Jamenei, y pidieron un referendo para definir un nuevo rumbo político: "Nos quitaron a las élites y nos pusieron a los clérigos", "referendo, referendo" y "luto, luto, hoy es día de luto".