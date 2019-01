El papa Francisco alertó sobre su temor a un "derramamiento de sangre" en Venezuela, confesó que "el problema de la violencia" en el convulsionado país lo "aterroriza" y reclamó "grandeza" a quienes puedan resolverlo.

En declaraciones a bordo del avión papal que lo llevó de regreso a Roma desde Panamá,Francisco dijo apoyar "a todo el pueblo venezolano" y reiteró su pedido de "una solución justa y pacífica" a la crisis que enluta a la nación caribeña. Por ello, pidió "grandeza a aquellos que pueden ayudar a resolver el problema. Debo ser un pastor. Y si tienen necesidad de ayuda, que se pongan de acuerdo y lo pidan", exhortó.

De esa manera eludió definirse a favor de un bando y puso a debate la posibilidad de volver a mediar en el conflicto, como hizo sin éxito en 2017, cuando propició el diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición. Aquellos diálogos fueron muy criticados, dado que de hecho funcionaron como un balón de oxígeno para Maduro y frenaron el momento ascendiente de la oposición.

"Yo apoyo a todo el pueblo venezolano, que está sufriendo. Si me metiera a decir 'háganle caso a estos países o esos otros', me metería en un rol que no conozco. Sería una imprudencia pastoral de parte mía y haría daño. Las palabras que he dicho las he pensado y repensado, he expresado mi cercanía a lo que siento. Yo sufro por todo esto" añadió.