Francia elige entre seguir con Macron o dar un brusco viraje a la ultraderecha con Le Pen

Macron lidera con 55,5% contra 44,5% de Marine Le Pen, según un sondeo de Ipsos de hace una semana. Macron ganó la primera vuelta con 27,85% de los votos frente al 23,15% de su rival, y la distancia estimada para este domingo se situaría entre los seis y 15 puntos, según diferentes encuestas. Un margen reducido comparado con los más de 30 puntos de ventaja con que el liberal Macron derrotó a la aspirante de ultraderecha cinco años atrás. Pero desgastado tras un gobierno marcado por sucesivas crisis y un importante malestar social, el mandatario no cuenta con la frescura de antaño y causa rechazo en segmentos de las clases populares, donde tuvo una parte de sus votantes el tercero en la primera vuelta de hace 15 días, Jean-Luc Melélenchon, un ex trotskista devenido un exitoso populista de izquierda. Melénchon cosechó casi 22% de los votos, y en gran medida estos votantes definirán el destino de Macron...o de Le Pen. En el universo de Melénchon hay de todo: votantes de clase media educada, que en su mayoría votarán hoy por Macron para frenar a Le Pen, como hace 5 años, y votantes de clases populares con escasa formación que podrían votar por Le Pen, el que no deja de ser un voto “antisistema”, como el de Melénchon, pero del otro lado del espectro.