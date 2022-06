Francia: el partido de Macron quedó lejos de la mayoría absoluta en el Parlamento

El presidente de Francia Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta que tenía en la Asamblea Nacional y deberá negociar con un pequeño partido centrista para sacar adelante su programa de reformas en su segundo mandato. La coalición presidencial Juntos (Emsemble), logró en la segunda vuelta legislativa de este domingo 231 escaños, lejos de los 289 que necesitaba para retener la mayoría absoluta. La Asamblea tiene 577 miembros. El "macronismo" recabó 38% de votos cuando estaba escrutado el 96% de los votos. La Asamblea se reelige completa cada cinco años, dos meses después de las elecciones presidenciales, que Macron ganó en abril en segunda vuelta ante Marine Le Pen. La alianza de izquierda Nupes que lidera Jean-Luc Mélenchon logró el segundo lugar y obtuvo 128 bancas, con 31,5% de votos. Quedó lejos del máximo de 200 bancas pronosticadas, pero Melenchon no renuncia a exigir el cargo de primer ministro. La extrema derecha de Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen fue la que cambió el panorama del domingo electoral: obtuvo un sorprendente tercer puesto con 89 bancas y 18% de votos. Hasta ahora tenía solo 8 legisladores y se le pronosticaban no más de 20 a 50 bancas. Por último, el partido centrista Los Republicanos (LR), con 61 bancas aportaría un número clave para la gobernabilidad de Macron. Pero el dato central es que Macron perdió la mayoría absoluta y que su segunda presidencia no tendrá el poder que él esperaba recibir de los votantes. Su programa de reformas deberá ser negociado en el Parlamento, algo que el presidente deseaba evitar a toda costa.