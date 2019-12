Francia afronta hoy un "lunes negro" por las huelgas del transporte

Francia tendría hoy un “lunes negro” por una nueva ola de huelgas de los medios de transporte, en protesta contra la reforma previsional del gobierno del presidente Emmanuel Macron.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) llamó a los usuarios a no utilizar sus servicios hoy ante la previsión de un “lunes negro”, con motivo de la quinta jornada de la huelga indefinida convocada en sectores clave para exigir la retirada del proyecto oficial de reforma de las pensiones. “Si no comunicamos de manera muy poderosa a nuestros clientes que no deberían ir a las estaciones, podríamos tener un problema de seguridad”, explicó el gerente general de la red de trenes de cercanías de la región de París, Alain Krakovitch, en relación con la inminente jornada de protesta contra los proyectos de reforma del presidente Emmanuel Macron.

El paro afectará particularmente a la red de SNFC, a las cercanías y a la Administración Autónoma de Transportes Parisinos (RATP), que el sábado pudieron cumplir apenas el 15% de sus servicios en cercanías, despachando solo una de cada seis formaciones de alta velocidad y uno de cada diez trenes del servicio interurbano TER, informó la agencia de noticias DPA.

El panorama de ayer mostraba a 14 de las 16 líneas de metro de París paralizadas y se esperaba que durante la tarde se anunciaran los servicios mínimos para hoy, que probablemente serán similares a los de ayer. En ese marco, la propia SNCF envió un mensaje de texto a los celulares de los usuarios recomendando que “no vengan a las estaciones”.

La RATP, por su parte, pidió a “todos los viajeros que tengan la oportunidad (...) posponer su viaje” debido al “alto riesgo de saturación de la red”.

Diez líneas de metro estarán completamente cerradas y las líneas 4, 7, 8 y 9 se verán gravemente interrumpidas y solo las líneas automáticas 1 y 14 funcionarán normalmente, como las líneas Orlyval, Orlybus y Roissybus.

Las medidas de protestas están motivadas por el proyecto de reforma de las pensiones planteada por Macron, que aspira a unificar los más de 40 regímenes de jubilaciones especiales actuales por un único marco que, según el presidente, favorecería la igualdad entre los trabajadores. El sistema único comnempla un régimen de puntaje. Entre las preocupaciones expresadas por los sindicatos figura que el cálculo de las pensiones se haga en virtud de los ingresos obtenidos toda la vida laboral y la suspensión de planes de prejubilación para estatales como trabajadores del transporte público y personal médico, aunque el gobierno asegura que todavía no ha terminado de concretar su proyecto. Francia mantiene un rígido sistema previsional mientras su población envejece rápidamente, y esto ha supuesto un déficit creciente. Mientras otras naciones europeas han realizado sucesivas reformas, Francia se ha mantenido en el viejo sistema.