Fiscales imputan a Lula por delitos de corrupción en el caso Lava Jato

La Fiscalía de Brasil pidió la condena del ex presidente Lula da Silva, considerado "el principal responsable del esquema de macrocorrupción establecido en la administración federal" en el alegato de acusación de un caso de corrupción en su contra. En este experiente se acusa a Lula de recibir coimas de la empresa Odebrecht, las que incluirían un valioso terreno donde se halla la sede de la fundación que lleva el nombre del ex presidente. La dura acusación de la Fiscalía se conoce a cuatro días de las cruciales elecciones del domingo, en las que Lula no puede participar por estar en prisión, condenado en segunda instancia por otra causa de corrupción.

La Fiscalía dice en su alegato que Lula comandó un esquema criminal para enriquecerse ilícitamente. Lula está preso desde abril pasado en Curitiba, ciudad que es la base judicial del operativo Lava Jato. El petista fue condenado a 12 años y un mes de prisión en el "caso triplex", un gran departamento sobre la playa que una constructora, OAS, le habría regalado a cambio de lograr contratos de la estatal petrolera Petrobras. Todo el caso Lava Jato gira en torno a los mecanismos de coimas que perjudicaron durante años a Petrobras y beneficiaron a las contratistas, así como a los políticos brasileños.

La Fiscalía pide además la condena del ex ministro de Lula y Dilma Rousseff, Antonio Palocci, de su brazo derecho, Branislav Kontic, y de los empresarios Marcelo Odebrecht y Paulo Melo, así como de otros tres ejecutivos. El Ministerio Público estima en 75 millones de reales el valor de la "propina" o coima pagada por el Grupo Odebrecht para lograr contrataciones. Las alegaciones de la fiscalía dedican 86 páginas a "la actuación de Lula en el ejercicio de la Presidencia". Los fiscales afirman que Lula "fue el principal responsable del esquema de macrocorrupción establecido en la administración federal", en especial en Petrobras, "con miras a la recaudación en beneficio del enriquecimiento de agentes públicos, de la perpetuación criminal en el poder y de la compra de apoyo político de gremios a fin de garantizar su fidelidad al gobierno federal". El lapidario texto continúa: "El ex presidente actuó directamente en el nombramiento y mantenimiento (en sus cargos) de Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Cerveró y Jorge Zelada en las direcciones de Abastecimiento, Servicios e Internacionales de Petrobras, con conocimiento acerca del uso de los cargos para la recaudación, junto a empresarios, mediante 'propinas' para distribución a agentes y partidos políticos". Los citados directores, ya condenados por corrupción, fueron nombrados en Petrobras durante el gobierno de Lula. La Fiscalía afirma que en 2010 Marcelo Odebrecht ofreció una "propina" en forma de un valioso terreno para la sede del Instituto Lula.