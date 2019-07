Feroces críticas de los demócratas

Líderes de la oposición demócrata en Estados Unidos criticaron el encuentro de Donald Trump con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y lo calificaron como un "show" que solo buscaba "la foto".╠

"Otro típico show de Trump", sentenció el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, en Twitter y cuestionó que el encuentro se realizara mientras "Corea del Norte continúa construyendo armas nucleares". Uno de los precandidatos presidenciales, el ex secretario de Vivienda de Barack Obama Julián Castro, también criticó la reunión. "Es preocupante que este presidente concierte erráticamente un encuentro sin que se haya hecho el trabajo. Parece que busca dar un espectáculo", advirtió en una entrevista. Uno de sus rivales en la interna demócrata, , el veterano senador Bernie Sanders, también fue duro con el presidente y su decisión de reunirse con Kim. "Ya sea con (el príncipe heredero saudita, Mohamed) bin Salman o con Kim Jong-un, no hay que decir cosas positivas de dictadores brutales", sentenció Sanders.Agregó que Washington debe "avanzar diplomáticamente (en el diálogo con Corea del Norte), no solo aprovechando para hacerse la foto". Y Amy Klobuchar ha argumentado que Estados Unidos quiere la desnuclearización de la península de Corea, pero que eso no se consigue "simplemente llevando un plato caliente por encima de la valla del dictador".

Los analistas especializados no fueron menos críticos. Robert E Kelly, de la universidad surcoreana de Busan, lo ocurrido es una alegoría de la "farsa" en la que se ha convertido el diálogo con Corea del Norte impulsado por Trump. "En el último minuto, se hace para la televisión e impulsado por la lujuria de Trump por el drama y la imagen, en lugar de la sustancia. Busca una foto para su campaña electoral de 2020. ¡Qué espectáculo de payasos! Es un puro show televisivo", escribió en un tuit.