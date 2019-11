El canciller argentino Jorge Faurie explicó la posición del gobierno argentino respecto de la crisis que se desató en Bolivia tras la renuncia del expresidente Evo Morales. "Quieren dar la impresión de un golpe de Estado que no es tal", el ministro de Relaciones Exteriores, y añadió: “No hubo nadie que asuma el poder dentro de Bolivia”.

También le respondió al presidente electo, Alberto Fernández que ayer lo calificó como "un hecho desgraciado en la historia de la diplomacia argentina”. Cuidándose de evitar la polémica, dijo: "Algunas de las virtudes que tiene vivir en la República Argentina es la capacidad que tenemos todos de expresar nuestras ideas, incluyéndome a mí también".

"Recuerdo que había un presidente que decía que en política, el que se calienta pierde. Hay que tener en cuenta estas cosas y tener un poco de piel dura, cosa que tengo porque encarno la posición que ha defendido el gobierno sobre Bolivia", resaltó Faurie, y completó: "No compartimos la visión sobre lo que pasa en Bolivia. Ante esto, no puedo enojarme".

"El gobierno del presidente (Mauricio) Macri no está a favor de ningún tipo de intervención militar", enfatizó Faurie anoche en A24, y señaló que en Bolivia “están las Fuerzas Armadas, que no sé si la palabra es que recomendaron de manera enfática que terminara el gobierno el Presidente Evo Morales, que podría no haberlo aceptado”.

“En la asamblea legislativa la mayoría son parlamentarios que responden al MAS y tienen que elegir una figura entre ellos que pueda contribuir a una salida”, afirmó Furie, y siguió: “Primero, tiene la obligación de convocar a elecciones dentro de los próximos 90 días, y también llevar a un diálogo con las fuerzas de la vida política. Pero lo más importante es que el gobierno del Presidente Macri no está a favor de ningún tipo de intervención militar”.

"No hemos tenido ningún pedido de asilo político, o pedido de llegada de un avión, como en algún momento se especuló, que trajera al Presidente renunciante de Bolivia. Si hemos tenido de algunos ministros para su resguardo. Es importante que dejemos en claro que acá estamos en un momento de una gran crisis institucional", concluyó.