Facebook revela campaña de manipulación política a cinco meses de los comicios

Facebook anunció ayer que cerró más de 30 páginas y cuentas falsas involucradas en un intento "coordinado" de manipulación política de la opinión pública previo a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. La empresa indicó que aún no determinó quienes están detrás de estas cuentas y que hasta ahora no pudieron vincularlas con Rusia, país al que las agencias de investigación estadounidense acusan de haberse valido de esta plataforma para difundir una campaña de desinformación durante los comicios presidenciales de 2016, en los que resultó ganador Donald Trump. No obstante, Facebook indicó que una "parte de esas actividades es coherente con lo que (Facebook) había visto de parte de la Internet Research Agency", organización ligada a Rusia, durante la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos. "Aún estamos en las primeras etapas de la investigación y no tenemos toda la información, incluyendo quién puede estar detrás", dijo el gigante tecnológico.

290.000 seguidores

El grupo de Mark Zuckerberg señaló que informó de estos descubrimientos a las fuerzas del orden, el Congreso y otras compañías de tecnología. La compañía está trabajando con la policía federal FBI, reportó el New York Times. En total, 32 cuentas o perfiles de Facebook e Instagram fueron identificados y eliminados por la red social. La más antigua fue creada en marzo de 2017 y la más reciente en mayo de 2018. En total, publicaron cerca de 10.000 mensajes. Esas páginas tenían 290.000 seguidores y gastaron 11.000 dólares para promocionar cerca de 150 contenidos ("ads"), haciéndolos así más visibles. Facebook dijo que en esta nueva campaña, los autores fueron "más cuidadosos para cubrir sus huellas". La noticia se produce pocos días después de que Facebook sufriera una espantosa caída en la Bolsa, tras perder las previsiones de ingresos para el segundo trimestre y ofrecer proyecciones de crecimiento suave. La empresa tecnológica indicó que esta desaceleración forma parte de su nueva estrategia de privacidad y seguridad, que según dijo, ayudó a este nuevo descubrimiento.