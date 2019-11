Extienden el toque de queda en Bogotá y denuncian "complot"

En el contexto de la ola de protestas y de vandalismo que sacude a Colombia desde el jueves, el presidente Iván Duque respaldó el "toque de queda generalizado" impuesto en Bogotá tras las protestas y ha anunciado que el Ejército seguirá patrullando la capital junto a la Policía. Mientras, un atentado terrorista mató a tres policías en el interior del país.

"Tenemos además la continuación del patrullaje conjunto de la Policía y el Ejército. Este patrullaje es necesario, pero además se hace para darle a los ciudadanos tranquilidad y presencia", ha anunciado Duque.

Duque ha explicado que pudo visitar a varios policías heridos en Bogotá y les ha trasladado "en nombre de todos los colombianos su gratitud, nuestra admiración, nuestro respeto". "Ellos defienden el orden institucional, defienden la democracia, defienden la constitución y la ley, defienden la honra y vida de los ciudadanos (...). Muchos de ellos han sido brutalmente agredidos por vándalos, por criminales y terroristas", ha remachado.

También ha criticado las afirmaciones "tendenciosas y politiqueras que están tratando de insinuar que es la fuerza pública la que promueve el vandalismo". "Todo lo contrario. Es la fuerza pública de Colombia la que enfrenta a estos criminales", ha argumentado.

Duque ha aprovechado para condenar el atentado "salvaje" en el que han muerto tres policías por la explosión de un camión bomba en frente a la comisaría del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento colombiano del Cauca. "Vamos a enfrentar a los violentos con contundencia", ha remachado. "También vemos ahí las manos criminales de grupos armados organizados que han tratado de pescar en río revuelto", ha explicado Duque.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, aseguró que vienen días difíciles "porque hay un complot orquestado que quiere generar el caos" en la ciudad e invitó a los ciudadanos a que "tengan paciencia y resistencia".

"Yo quisiera decirles que todo está bien, lamentablemente tengo que decirles que tenemos que prepararnos", dijo el mandatario distrital al señalar que lo que ha venido pasando en las últimas horas en la ciudad "es un complot". Advirtió que "aquí hay una organización de alto nivel interesada en que la ciudad no funcione, en que los ciudadanos no puedan ir al trabajo, interesados en que nos dividamos".

Según Peñalosa, esa organización de alto nivel organizó una "campaña de terror que identificamos muy bien. "Identificamos la circunferencia a lo largo de la ciudad", dijo al explicar que se iban movilizando a pie en una especie de circunferencia. El secretario general de la Alcaldía, Raúl Buitrago, informó en una rueda de prensa conjunta con el Presidente, que la administración identificó en 612 llamadas que se hicieron a la línea de emergencias 123 que hubo un patrón que muestra la estrategia con la que se generó pánico en la ciudad. Esas llamadas se originaron en 5 localidades entre las 7 y 11 de la noche, con un pico alto entre las 8 y las 9:30 de la noche. La estrategia es hacer recorridos que se adelantan a pie con la amenaza de ingresar a conjuntos residenciales que no se concretan. "Aquí no se trata de unos jóvenes que están llevando a cabo manifestaciones espontáneas, aquí hay un complot, aquí hay una organización de alto nivel, politiqueros interesados en desestabilizar el país, en que nuestra ciudad de 8 millones de personas no funcione, en que los ciudadanos no puedan ir al trabajo", afirmó el alcalde.