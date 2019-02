Explosiva denuncia del CEO de Amazon salpica a Trump

Guerra mediática. El empresario Bezos, de 55 años, junto a su ex mujer.

El director ejecutivo y fundador de Amazon, Jeff Bezos, acusó de "extorsión y chantaje" al editor del diario National Enquirer, un amigo del presidente Donald Trump, quien, según dijo, lo amenazó con publicar fotos personales si no dejaba de investigar cómo obtuvo el periódico mensajes de texto que intercambió con su amante. Bezos, el hombre más rico del mundo, es dueño del diario The Washington Post, al que Trump critica frecuentemente como parte de su cruzada contra los medios, a los que califica de "enemigos del pueblo", y contra las noticias falsas. El periódico de Bezos hizo una de las coberturas más extensas del asesinato del año pasado del periodista disidente saudita Jamal Khashoggi, un colaborador de The Washington Post. Trump se ha negado a criticar al príncipe heredero saudita Mohamed bin Salman, que ha sido acusado del asesinato.

"Diario lobista

El mes pasado, Trump atacó por Twitter a Bezos —a quien se refirió como Bozo—, pareciendo aludir a la revelación de National Enquirer de que el millonario tenía una relación extramatrimonial con la ex presentadora de TV y periodista Lauren Sánchez. "Qué pena oír las noticias de que Jeff Bozo ha sido derribado por un competidor cuya información, entiendo, es mucho más precisa que la información de su diario lobista, el Amazon Washington Post", tuiteó.

El National Enquirer accedió a mensajes de texto privados y el mes pasado informó que Bezos tenía una relación con Sánchez, una revelación que llevó al divorcio del empresario. El jueves, Bezos, de 55 años, dijo que la empresa matriz del periódico lo había amenazado con publicar fotos íntimas que le envió a su amante, así como fotos de ella. En una publicación en la plataforma online Medium, el CEO de Amazon dijo que la empresa que edita el Enquirer, American Media Inc (AMI), dirigida por David Pecker, amigo de Trump, lo amenazó con que publicaría las fotos si un equipo de investigadores contratado por él no dejaba de investigar la metodología y los motivos de la filtración.

Negociaciones de buena fe

El Enquirer le exigió que él y su consultor de seguridad Gavin de Becker, quien lidera la investigación, dijeran públicamente que no tenían "ningún conocimiento o fundamento para creer que la cobertura de AMI tuvo motivaciones políticas o se vio influenciada por fuerzas políticas", agregó Bezos, según informó CNN.

En un comunicado difundido ayer, AMI dijo que había actuado "legalmente" y que estaba en "negociaciones de buena fe" con Bezos. Pero agregó que su junta de directores se reunió ayer y acordó que se deberían investigar las denuncias de Bezos "pronta y completamente" y que se tomarían "las medidas apropiadas que sean necesarias" una vez concluida la investigación.

De Becker dijo en una reciente entrevista con Daily Beast que "fuertes evidencias apuntan a motivaciones políticas" detrás de la cobertura, y que sospechaba que el hermano y agente de Sanchez, Michael, un partidario de Trump con contactos con su círculo íntimo, podría haber entregado las imágenes al Enquirer. En su denuncia, el CEO recordó colaboraciones previas de AMI y Pecker con Trump, incluyendo pagos hechos para censurar o demorar noticias negativas, algo que suscitó una investigación de la Justicia federal.

Uno de esos casos es el de una modelo de Playboy que dice que tuvo una relación con Trump. El pago secreto a cambio de su silencio, así como otro similar a una segunda mujer, fue hecho poco antes de las elecciones presidenciales que Trump ganó en 2016. Trump está sospechado de haber violado las reglas financieras de la campaña con sus desembolsos, porque fueron hechos a los efectos de influenciar en el resultado de la votación y por lo tanto deberían haber sido notificados.

Pago por silencio

En un acuerdo con fiscales alcanzado el año pasado, AMI aceptó cooperar en las investigaciones, y admitió que antes de la elección le pagó 150.000 dólares a la ex modelo, llamada Karen McDougal, para que callara sobre su relación con Trump. A cambio, los fiscales no presentaron cargos. "Mi propiedad del Washington Post me es problemática. Es inevitable que ciertas personas poderosas que experimentan las coberturas del Washington Post concluyan de manera equivocada que soy su enemigo", escribió Bezos en el blog.

"El presidente Trump es una de esas personas, lo cual es obvio por sus muchos tuits. La cobertura esencial e inexorable del Post del asesinato de su columnista Jamal Khashoggi sin duda es impopular en ciertos círculos", agregó.