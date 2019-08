El ex ministro y jefe de Gabinete Antonio Palocci bajo los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff denunció ilícitos y sobornos por un monto de 333,59 millones de reales bajo esos dos presidentes. Los fondos eran recaudados y transmitidos por empresas, bancos e industrias a políticos y partidos de los gobiernos de Lula y. Palocci, quien ha estado en prisión y firmó un acuerdo de "delación premiada", habló de una "organización criminal" del PT y señaló ilegalidades durante 12 años (entre 2002 y 2014).

Según el diario O Estado de Sao Paulo, hay 23 informes detallados de Palocci, que van de grandes obras de infraestructura, contratos ficticios, donaciones escondidas para campañas electorales, liberación de recursos del banco nacional de desarrollo BNDES y créditos del Banco do Brasil, creación de fondos de inversión, fusiones y medidas para favorecer a los grupos empresarios beneficiados.

Palocci firmó un acuerdo de delación con la Policía Federal en la Operación Lava Jato. Fue detenido en septiembre de 2016 y condenado por el entonces juez Sergio Moro a 12 años y dos meses de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de capitales. Como resultado del pacto, que fue aprobado judicialmente, Palocci fue puesto en libertad en noviembre de 2018. Todavía en prisión, interrogado por Moro, denunció a Lula y reveló el "pacto de sangre" del PT con la constructora Odebrecht, una supuesta reserva de 300 millones de reales que el contratista había asumido con el partido de Lula.

Palocci cita a Odebrecht, AMBEV, Camargo Corrˆa, Po de Açúcar, Banco Safra, Casino, Instituto Lula, Grupo Po de Açúcar, PAIC Participaçes, Votorantim, Aracruz, BTG Pactual, Grupo Parmalat, Itaú-Unibanco, Bradesco, Vale, Brasil Seguros, BNDES, Sadia-Perdigo, Qualicdown, OAS. La élite de las grandes empresas brasileñas, en resumen.

También menciona a los ex presidentes Lula y Dilma, al ex alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, al ex alcalde de la Cámara, Eduardo Cunha, a los ejecutivos Benjamín Steinbruch y Rubens Ommetto, al ex gobernador de Minas Fernando Pimentel, El diputado Carlos Zarattini, el diputado Gleisi Hoffman, el ex diputado Joo Paulo Lima e Silva, el ex gobernador de Acre Tio Viana, el ex senador Lindbergh Farias, el ex presidente del BNDES Luciano Coutinho y el ex ministro de Hacienda Delfim Netto.

Palocci fue el hombre fuerte en la economía en el primer gobierno de Lula da Silva (2003/7) al frente del Ministerio de Hacienda. Sin embargo ya en esa época se vio afectado por escándalos de corrupción, algo que golpeó de lleno al primero gobierno de Lula y a su mano derecha, José Dirceu, por un caso de coimas en el Congreso para comprar votos.