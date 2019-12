Evo viajó a Cuba y se asilaría en el país cuando asuma Fernández

El ex presidente boliviano Evo Morales salió de México con dirección a Cuba, y el diario español El País afirmó que tiene pensado instalarse en Argentina luego de que Alberto Fernández tome posesión del cargo el próximo martes, lo que no fue descartado por fuentes cercanas al mandatario electo.

Morales llegó como asilado a México a mediados de noviembre, dos días después de haber renunciado al cargo, su familia y los principales miembros de su gobierno y de fuertes protestas y denuncias opositoras por fraude en las elecciones presidenciales de octubre.

México se hizo cargo de sacar del ex líder boliviano de la región de Bolivia donde se había escondido para evitar su detención, una odisea en la que estuvieron implicados varios gobiernos latinoamericanos y el propio Fernández, quien avaló la afirmación de Morales de que fue derrocado por un golpe de Estado.

Morales gobernó en Bolivia durante 14 años y mantuvo muy buenas relaciones _además de gran sintonía ideológica_ con los gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que será la vicepresidenta de Alberto Fernández.

Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijeron que "Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba", y que el ex presidente informó que "se trata de un viaje temporal". Gabriela Montaño, ex ministra de Salud boliviana, confirmó luego que "el presidente Evo Morales está en Cuba para una consulta médica con el equipo médico cubano que antes en Bolivia lo atendió".

El País, citando fuentes no identificadas, afirmó que Morales evalúa instalarse en Argentina para estar más cerca de Bolivia y poder reunirse con dirigentes de su partido y discutir la candidatura con la que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), se presentará en las próximas elecciones. Los comicios fueron convocados por el gobierno interino de Bolivia, pero aún no tienen fecha.

El líder boliviano pretendía asistir a la toma de posesión de mando de Fernández, pero el equipo del presidente electo le recomendó que espere hasta que asuma el cargo porque no le pueden garantizar asilo y seguridad, ya que esa decisión todavía depende de Mauricio Macri, siempre según El País.

El ex presidente boliviano aspira al asilo en Argentina para poder tener un contacto más directo con los dirigentes de su formación, el Movimiento al Socialismo (MAS). No obstante, uno de los aspectos que más preocupa al entorno del mandatario, según fuentes oficiales mexicanas, es la seguridad, ya que creen que en México está más protegido. Desde que llegó al país norteamericano hace casi un mes, Morales ha pasado la mayor parte del tiempo en una base militar. En la última semana se había desplazado a una casa particular. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha dado una fuerte custodia.

"La versión sobre la radicación de Evo Morales en Argentina ¿ tiene asidero?", consultó la agencia estatal Télam a un integrante del entorno del próximo presidente argentino. "Tiene asidero", fue la escueta respuesta. Las autoridades mexicanas le recomendaron que se desplace desde México en vuelo comercial pero no está descartado que Morales viaje desde La Habana.

El pasado 15 de noviembre, Evo Morales le agradeció a Alberto Fernández por haberle ofrecido asilo político a partir del 10 de diciembre. "Quiero agradecer esa propuesta. Pero no pierdo la esperanza de volver a Bolivia. Pero si me acerco a mi país mediante la Argentina, mucho mejor. Lo estamos analizando. Vamos a esperar que pase un poco más de tiempo para retornar a la Argentina o a Bolivia para seguir esta lucha",había dicho aquel día Evo Morales.